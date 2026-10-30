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Помер радник міністра молоді та спорту і борець з російською пропагандою Максим Андрущенко

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Помер радник міністра молоді та спорту і борець з російською пропагандою Максим Андрущенко
Максим Андрущенко був співавтором книжок «Спорт поза політикою» та «М’яка сила спорту»
фото: Видавничий центр «Академія»

Максим Андрущенко поєднував наукову роботу з політичною аналітикою, викладанням і написанням книжок

У четвер, 29 жовтня, на 41-му році життя помер кандидат політичних наук, радник міністра молоді та спорту, борець з поширенням російської пропаганли у світовому спорті Максим Андрущенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

Максим Андрущенко народився 22 січня 1986 року. Був кандидатом політичних наук, випускником аспірантури кафедри політології філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Максим поєднував наукову роботу з політичною аналітикою, викладанням і написанням книжок. Серед його професійних зацікавлень особливе місце посідало дослідження взаємозв’язку спорту й політики. Він став співавтором книжок «Спорт поза політикою» та «М’яка сила спорту», присвячених, зокрема, ролі спорту в міжнародних відносинах і публічній дипломатії.

Також Максим Андрущенко був радником міністра молоді та спорту Матвія Бідного, а також членом Міжвідомчої робоча група при Міністерстві молоді та спорту, яка займається питаннями участі українських атлетів у змаганнях, де присутні спортсмени з країн-агресорів. Зокрема, він активно боровся з поширення російської пропаганди у світовому спорті.

5 жовтня Федерація боксу України, в якій Максим Андрущенко був політичним консультантом, повідомляла, що він переніс важкий інсульт і проходив лікування і відновлення за кордоном.

Нагадаємо, 29 жовтня, на 95-му році життя померла Людмила Миколаївна Радченко – фіналістка Олімпійських ігор, чемпіонка СРСР та України з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, видатна спортивна журналістка та багаторічна діячка українського олімпійського руху.

На Олімпійських іграх 1960 року в Римі Людмила Миколаївна посіла п’яте місце у стрибках у довжину.

Після завершення спортивної кар’єри присвятила себе спортивній журналістиці: понад 40 років працювала у «Спортивній газеті», розповідаючи про досягнення українських атлетів і розвиток вітчизняного спорту.

Людмила Радченко стояла біля витоків створення журналу «Легка атлетика», була членкинею Національного олімпійського комітету України перших двох скликань і входила до складу президії Федерації легкої атлетики України.

Теги: спорт смерть Міністерство молоді і спорту України

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