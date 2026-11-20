У складі «Тівалі» Олексій Монахов став чемпіоном Білорусі у сезоні 1999/2000

Захисники України знищили чергового окупанта – 52-річного росіянина Олексія Монахова. Про це повідомила Федерація хокею міського округу Електросталь, інформує «Главком».

Майже всю професійну кар'єру Олексій Монахов провів у Білорусі. Він виступав за гродненський «Німан», мінські «Тівалі» та «Керамін», «Гомель», могилівське «Хімволокно», «Вітебськ» та «Брест».

У складі «Тівалі» Олексій Монахов став чемпіоном Білорусі у сезоні 1999/2000. У сезоні 2001/2002 разом із «Гомелем» він виграв Кубок Білорусі.

Монахов також чотири рази ставав срібним призером чемпіонату Білорусі – у сезонах 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996 та 1996/1997. У сезоні 1997/1998 він виборов бронзову медаль.

Після повернення з Білорусі Монахов кілька років працював тренером у спортивній школі олімпійського резерву у російському місті Електросталь.

Нагадаємо, настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області.

Священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.