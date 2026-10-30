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Багаторазовий володар Кубка Стенлі позбавив бунтівного форварда зарплати

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Багаторазовий володар Кубка Стенлі позбавив бунтівного форварда зарплати
Ділан Ларкін втомився від виступів у Мічигані
фото: Imagn Images

Американець залишився поза обоймою титулованої команди

«Детройт» усунув центрального нападника Ділана Ларкіна зі складу без збереження заробітної плати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Олімпійський чемпіон у міжсезоння пішов на конфлікт із керівництвом «Ред Вінгз». Форвард забажав обміну з Мічигану в інший клуб. Утім, перехід так і не відбувся, тож Ларкін розпочав новий сезон у складі «Детройта» (10 матчів, дві шайби, чотири асисти).

Та тепер зірковий хокеїст вирішив бойкотувати поєдинки «Ред Вінгз». У відповідь генеральний менеджер мічиганців Шон Горкофф вивів Ларкіна за межі обойми «Детройта». Він не повернеться на лід, поки клуб не домовиться про обмін, що задовольнить всі сторони.

«Ред Вінгз» обрали американця під 15-м номером на драфті Національної хокейної ліги в 2014 році. Від сезону 2015/16 Ларкін був провідним хокеїстом «Детройта». Контракт центрфорварда з мічиганцями розрахований до кінця кампанії 2030/31, а його середня зарплата складає 8,7 млн доларів на рік.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: хокей НХЛ «Детройт Ред Вінґз»

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