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«Дебіли». Чемпіон світу з РФ влаштував істерику через бойкот збірної Росії з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Дебіли». Чемпіон світу з РФ влаштував істерику через бойкот збірної Росії з хокею
Максим Сушинський: Відмова європейських країн грати з нами? Собака гавкає, а пароплав іде

Максим Сушинський: Зараз 10-11 листопада домовляться, і ...

Чемпіон світу з хокею росіянин Максим Сушинський істерично прокоментував намір низки збірних бойкотувати потенційні матчі з Росією на Чемпіонаті світу 2027. Про це повідомляє «Главком».

«Відмова європейських країн грати з нами? Собака гавкає, а пароплав іде. Х*** його знає, чи це зможе перешкодити нашому поверненню. Зараз 10-11 листопада домовляться, і всі ці перестануть гавкати. Шапку поміняють і все. Влада змінилася, шапку засунуть і перевернуть іншою стороною, а потім кричатимуть: «Нарешті Росія з нами! Як ми давно на неї чекали!».

З чим пов'язую таку поведінку цих країн? Дебіли. Із чим ще можна пов'язати? Так їх налаштовують. Ми ж не знаємо, що у них у пресі пишуть про нас. Що ми вбивці, воюємо, ведмеді ходять у нас. Хоча ведмеді ходять у Красноярську – це правда.

Нам що? Ми вийшли на лід, вони не вийшли. 0:5 записали та поїхали чекати наступного. Довго не мучитимуться. Хтось вийде на лід, хтось ні», – сказав Сушинський.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.

Теги: хокей

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