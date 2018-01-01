Олімпіада-2018. Нідерландець виграв золото на 5000 метрів з олімпійським рекордом
- Сьогодні, 16:44
-
Розсилка
Це друге золото для Нідерландів на Олімпіаді-2018
В Пхьончхані завершилися змагання серед ковзанярів на дистанції 5 000 метрів.
Золоту медаль завоював фаворит в цьому виді програми - нідерландський спортсмен Свен Крамер. При цьому він встановив олімпійський рекорд - 6 хвилин 9,76 секунди. Це друге золото Нідерландів на Олімпіаді-2018.
Срібло серед чоловіків на 5-кілометровій дистанції завоював канадець Тед Ян Блемен, бронза - у норвежця Сверре Лунде Педерсена.
Нагадаємо, що в суботу, 10 лютого, представниці цієї країни зайняли весь п'єдестал в жіночих змаганнях в ковзанярському спорті на дистанції 3 000 метроів.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 метрів
1. Свен Крамер (Нідерланди) - 6.09,76
2. Тед Ян Блемен (Канада) - 6.11,616
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегія) - 6.11,618