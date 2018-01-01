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    Олімпіада-2018. Нідерландець виграв золото на 5000 метрів з олімпійським рекордом

    Це друге золото для Нідерландів на Олімпіаді-2018
    В Пхьончхані завершилися змагання серед ковзанярів на дистанції 5 000 метрів. Золоту медаль завоював фаворит в цьому виді програми - нідерландський спортсмен Свен Крамер. При цьому він встановив олімпійський рекорд - 6 хвилин 9,76 секунди. Це друге золото Нідерландів на Олімпіаді-2018. Срібло серед чоловіків на 5-кілометровій дистанції завоював
    • Сьогодні, 16:44
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    <span>Свен Крамер. Фото: Reuters</span><br /><br />
    Свен Крамер. Фото: Reuters

    Це друге золото для Нідерландів на Олімпіаді-2018

    В Пхьончхані завершилися змагання серед ковзанярів на дистанції 5 000 метрів.

    Золоту медаль завоював фаворит в цьому виді програми - нідерландський спортсмен Свен Крамер. При цьому він встановив олімпійський рекорд - 6 хвилин 9,76 секунди. Це друге золото Нідерландів на Олімпіаді-2018.

    Срібло серед чоловіків на 5-кілометровій дистанції завоював канадець Тед Ян Блемен, бронза - у норвежця Сверре Лунде Педерсена.

    Нагадаємо, що в суботу, 10 лютого, представниці цієї країни зайняли весь п'єдестал в жіночих змаганнях в ковзанярському спорті на дистанції 3 000 метроів.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Чоловіки, 5000 метрів

    1. Свен Крамер (Нідерланди) - 6.09,76 
    2. Тед Ян Блемен (Канада) - 6.11,616
    3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегія) - 6.11,618

    Нідерланди ковзанярський спорт
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