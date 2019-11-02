Світоліна побила особистий рекорд
Українська тенісистка в Китаї продовжує перевершувати себе
У протистоянні зі швейцаркою Беліндою Бенчіч у півфіналі Підсумкового турніру в Шеньчжені (Китай) українська тенісистка Еліна Світоліна записала до свого активу вісім подач навиліт у першому сеті, три - у другому і п'ять - у третьому. Для Світоліної 16 ейсів - новий особистий рекорд в кар'єрі.
Раніше в цьому сезоні Еліна вже оновлювала свій найкращий показник за ейсами. На початку року Світоліна повторила особистий рекорд у поєдинку проти білоруски Олександри Соснович в Брісбені (11 ейсів), а в минулому місяці виконала вже 13 ейсів в матчі проти американки Софії Кенін в Пекіні.
Зауважимо, що в першій грі на WTA Finals Еліна Світоліна провела рекордний за кількістю очок тай-брейк в кар'єрі.