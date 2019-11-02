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    Світоліна побила особистий рекорд

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    Еліна Світоліна вражає&nbsp; - Світоліна побила особистий рекорд
    Еліна Світоліна вражає 
    Фото із соцмереж

    Українська тенісистка в Китаї продовжує перевершувати себе

    У протистоянні зі швейцаркою Беліндою Бенчіч у півфіналі Підсумкового турніру в Шеньчжені (Китай) українська тенісистка Еліна Світоліна записала до свого активу вісім подач навиліт у першому сеті, три - у другому і п'ять - у третьому. Для Світоліної 16 ейсів - новий особистий рекорд в кар'єрі.

    Раніше в цьому сезоні Еліна вже оновлювала свій найкращий показник за ейсами. На початку року Світоліна повторила особистий рекорд у поєдинку проти білоруски Олександри Соснович в Брісбені (11 ейсів), а в минулому місяці виконала вже 13 ейсів в матчі проти американки Софії Кенін в Пекіні.

    Зауважимо, що в першій грі на WTA Finals Еліна Світоліна провела рекордний за кількістю очок тай-брейк в кар'єрі.

    теніс Еліна Світоліна рекорд Белінда Бенчіч Підсумковий турнір
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