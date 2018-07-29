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    Український футболіст Роман Яремчук відзначився красивим голом у Європі (відео)

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    Роман Яремчук. Фото з відкритих джерел - Український футболіст Роман Яремчук відзначився красивим голом у Європі (відео)
    Роман Яремчук. Фото з відкритих джерел

    Форвард «Гента» і збірної України Роман Яремчук відзначився голом вже в першому турі нового чемпіонату Бельгії

     Український нападник Роман Яремчук, який виступає за бельгійський «Гент», відзначився в стартовому турі національного чемпіонату.

    Його команда грала в Льєжі з місцевим «Стандардом».

    Після пропущеного на старті зустрічі м'яча «Гент» відігрався в компенсований до першого тайму час, коли Яремчук відгукнувся на простріл з правого флангу і, випередивши захисника, пробив повз воротаря.

    Втім, цей гол не допоміг гостям вивезти з Льєжа хоча б нічию.

    «Гент», в складі якого, крім Яремчука, також виступає ще один українець Ігор Пластун, який відіграв повний матч (Роман був замінений на 79-й хвилині), зазнала поразки з рахунком 2: 3.

    Зазначимо, що Яремчук перейшов в «Гент» влітку 2017 го, підписавши з клубом чотирирічний контракт.

    За підсумками минулого сезону «буйволи» (прізвисько «Гента») зайняли четверте місце в чемпіонаті, а сам Роман з дев'ятьма забитими м'ячами став найкращим бомбардиром команди.

    Джерело: Факти

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