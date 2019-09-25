«Забула, з ким граю»: Ястремська прокоментувала перемогу над другою ракеткою світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська з понеділка буде в світовому рейтингу мінімум 25-ю Reuters

Українська тенісистка здобула свою найбільш високорейтингову перемогу

Друга ракетка України Даяна Ястремська прокоментувала перемогу над другою ракеткою світу Кароліною Плішковою з Чехії в третьому турі турніру в Ухані (Китай).

«Я була в великому передчутті від виступу на центральному корті. Зіграти тут було дуже приємно. Що відчуваю після своєї першої перемоги проти суперниці з топ-10? Коли вийшла на корт, то зовсім забула про те, з ким граю. Я просто грала з м'ячем, просто робила свою роботу. Звичайно, зараз я щаслива. Дякую глядачам за підтримку. Бачу, що на трибуні є українські вболівальники. Це було несподівано для мене, але дуже приємно.

Моєю метою в цьому році було дістатися до топ-20. Зараз у мене є ще кілька турнірів, на яких зіграю, але я особливо не тисну не себе через це. Просто хочу дограти сезон і насолодитися цими моментами, а там подивимося, що станеться», - сказала Ястремська.

В 1/4 фіналу турніру Даяна Ястремська зустрінеться з іншою чешкою Петою Квітовою (WTA №5), яка перемогла американку Слоан Стівенс. Досі майбутні суперниці між собою не грали.