Сенсація у Китаї: українка Ястремська розгромила другу ракетку світу



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Даяна Ястремська здивувала тенісний світ Великий теніс України

19-річна одеситка здобула найзнаковішу перемогу в кар’єрі

28-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України створила гучну сенсацію в 1/8 фіналу турніру із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

Щойно 19-річна одеситка розгромила другу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії – 6:1, 6:4.

Матч тривав всього годину і шість хвилин.

У чвертьфіналі Даяна зустрінеться з переможницею пари Петра Квітова (Чехія, WTA №5) – Слоан Стівенс (США, WTA №10).

Нагадуємо, що раніше у чвертьфінал турніру в Ухані пробилася інша українка Еліна Світоліна. Там вона зіграє з американкою Елісон Ріск, котра в першому колі впоралася з нашою Катериною Козловою, а сьогодні обіграла китаянку Ван Цян.