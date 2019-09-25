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    Сенсація у Китаї: українка Ястремська розгромила другу ракетку світу

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    Даяна Ястремська здивувала тенісний світ - Сенсація у Китаї: українка Ястремська розгромила другу ракетку світу
    Даяна Ястремська здивувала тенісний світ
    Великий теніс України

    19-річна одеситка здобула найзнаковішу перемогу в кар’єрі

    28-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України створила гучну сенсацію в 1/8 фіналу турніру із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

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    Щойно 19-річна одеситка розгромила другу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії – 6:1, 6:4.

    Матч тривав всього годину і шість хвилин.

    У чвертьфіналі Даяна зустрінеться з переможницею пари Петра Квітова (Чехія, WTA №5) – Слоан Стівенс (США, WTA №10).

    Нагадуємо, що раніше у чвертьфінал турніру в Ухані пробилася інша українка Еліна Світоліна. Там вона зіграє з американкою Елісон Ріск, котра в першому колі впоралася з нашою Катериною Козловою, а сьогодні обіграла китаянку Ван Цян.

     Читайте також: Даяна Ястремська відігралася з 2:5 і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Китаї
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