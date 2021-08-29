10 золотих нагород. Україна утримує п’яте місце в медальному заліку Паралімпіади

У п’ятий змагальний день наші спортсмени дев’ять разів нагороджувалися на Іграх у Токіо

Збірна України міцно тримає п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади. У п'ятий змагальний день Ігор у Токіо наша команда здобула ще дев'ять нагород. Дві з них збільшили доробок виграного нашими спортсменами «золота» до десяти. Відзначилися веслувальник Роман Полянський і легкоатлетка Оксана Зубковська.

Роман долав дистанцію 2000 метрів, з перших метрів пішов у відрив і фінішував у гордій самотності.

Не менш впевнено виграла змагання і Зубковська. 40-річна Оксана здобула перемоги на трьох попередніх Паралімпійських іграх і не віддала першість і в Токіо. В останній спробі вона навіть не стрибала, а просто пройшлася змагальною доріжкою. Після нагородження спортсменка заявила, що не збирається завершувати кар'єру. Якщо за три роки вона виграє Паралімпіаду ще й у Парижі, то стане найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії.

Загалом в скарбничці нашої команди 43 нагороди. Серед них 10 золотих, 22 срібні і 11 бронзових. Стільки ж медалей найвищої проби у бразильців, проте в них майже в п'ять разів менше «срібла». Очолює залік Китай, у якого зі 103-х завойованих нагород аж 45 золотих.