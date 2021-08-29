Петраков представив тренерський штаб збірної України і сказав про гравців з Росії

Національна команда розпочинає тренувальний збір перед іграми відбору чемпіонату світу

Збірна України розпочинає перший тренувальний збір під керівництвом нового тренера Олександра Петракова. Сьогодні, 29 серпня, наставник представив свій тренерський штаб. До нього увійшли асистенти Андрій Анненков і Олександр Шовковський, тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко, а також фахівці з фізичної підготовки В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.

«Капітаном у збірній України був Андрій П’ятов, віце-капітаном – Андрій Ярмоленко. Так усе й залишиться, – сказав Петраков. – Шевченко сказав, що готовий нам допомогти порадою Сподіваюся, у нас буде результат і звертатися до Андрія за допомогою нам не знадобиться. В збірній будуть грати тільки досвідчені футболісти. Але тільки не з чемпіонату Росії. У наш час це виключено».

Увечері футболісти проведуть перше тренування перед матчами відбірного турніру чемпіонату світу. 1 вересня наша команда в гостях зіграє з Казахстаном, 4-го прийме на НСК «Олімпійський» Францію.

Після трьох зіграних матчів збірна України посідає друге місце у відбірній групі D з трьома очками. У Франції – 7.