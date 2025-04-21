Юнацький чемпіонат світу з хокею: де дивитися матчі збірної України

Юнацька збірна України з хокею у першому турі розгромила господарів змагань — Угорщину

Підвищення в класі здобуде переможець групи дивізіону IA

Юнацька збірна України (U18) розпочала виступ на чемпіонаті світу-2025 з хокею і веде боротьбу за потрапляння в елітний дивізіон турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Юнацька збірна України з розгромної перемоги розпочала виступи на чемпіонаті світу-2025. Сталося це за підсумками поєдинку першого туру дивізіону IA проти збірної Угорщини (7:1).

Підвищення в класі здобуде переможець групи дивізіону IA. Минулого сезону українці зупинилися за крок від виходу в еліту – посіли друге місце, поступившись лише збірній Німеччини.

Трансляції усіх матчів юнацької збірної України можна буде переглянути на Суспільне Спорт – телеканалі та сайті, а також на місцевих каналах Суспільного.

Розклад матчів України на юнацькому Чемпіонаті світу з хокею

Неділя, 20 квітня. 17:00. Угорщина – Україна 1:7

Понеділок, 21 квітня. 13:30. Україна – Данія

Середа, 23 квітня. 13:30. Україна – Австрія

Четвер, 24 квітня. 13:30. Україна – Словенія

Субота, 26 квітня. 20:30. Казахстан – Україна

Нагадаємо, у НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі.

Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.

Остання путівка дісталася «Монреалю», який переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.

Східна конференція

«Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»

«Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»

«Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»

«Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»

Західна конференція

«Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»

«Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»

«Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»

«Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»

Плей-офф НХЛ стартує стартував 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».