Юнацький чемпіонат світу з хокею: де дивитися матчі збірної України
Підвищення в класі здобуде переможець групи дивізіону IA
Юнацька збірна України (U18) розпочала виступ на чемпіонаті світу-2025 з хокею і веде боротьбу за потрапляння в елітний дивізіон турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Юнацька збірна України з розгромної перемоги розпочала виступи на чемпіонаті світу-2025. Сталося це за підсумками поєдинку першого туру дивізіону IA проти збірної Угорщини (7:1).
Підвищення в класі здобуде переможець групи дивізіону IA. Минулого сезону українці зупинилися за крок від виходу в еліту – посіли друге місце, поступившись лише збірній Німеччини.
Трансляції усіх матчів юнацької збірної України можна буде переглянути на Суспільне Спорт – телеканалі та сайті, а також на місцевих каналах Суспільного.
Розклад матчів України на юнацькому Чемпіонаті світу з хокею
- Неділя, 20 квітня. 17:00. Угорщина – Україна 1:7
- Понеділок, 21 квітня. 13:30. Україна – Данія
- Середа, 23 квітня. 13:30. Україна – Австрія
- Четвер, 24 квітня. 13:30. Україна – Словенія
- Субота, 26 квітня. 20:30. Казахстан – Україна
Нагадаємо, у НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі.
Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.
Остання путівка дісталася «Монреалю», який переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.
Східна конференція
- «Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»
- «Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»
- «Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»
- «Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»
Західна конференція
- «Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»
- «Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»
- «Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»
- «Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»
Плей-офф НХЛ стартує стартував 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».
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