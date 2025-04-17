Плей-офф НХЛ стартує стартує 19 квітня

У НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі. Про це повідомляє «Главком».

Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.

Остання путівка дісталася «Монреалю», який у середу переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.

Східна конференція

«Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»

«Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»

«Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»

«Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»

Західна конференція

«Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»

«Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»

«Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»

«Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»

Плей-офф НХЛ стартує стартує 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».

Нагадаємо, у США проголосили 11 квітня Днем Олександра Овечкіна у Вашингтоні. Як відомо, російський хокеїст відкрито підтримує дії російського диктатора Володимира Путіна.

Відповідне рішення ухвалила мер міста Мюріел Боузер на честь того, що російський хокеїст, капітан клубу NHL «Вашингтон Кепіталз», побив рекорд Вейна Ґрецкі, ставши найкращим бомбардиром в історії ліги з 895 шайбами. ​

Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна. У 2017 році він заснував рух Putin Team для підтримки переобрання Путіна.

Його акаунт в соціальній мережі тривалий час мав фото з Путіним, і навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Овечкін не відмовився від цього зображення, посилаючись на безпеку своєї родини в Росії.

Також відомо, що Овечкіна з новим рекордом привітав президент США Дональд Трамп.

До слова, голкіпер «Кременчука» та національної збірної України з хокею Едуард Захарченко зробив різку заяву про російського хокеїста та прихильника диктатора Володимира Путіна Олександра Овечкіна.