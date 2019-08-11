13-річний українець виграв золоту медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Олексій Середа
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Наш спортсмен став наймолодшим в історії чемпіоном Європи в цьому виді
13-річний українець Олексій Середа переміг на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Києві.
Наш спортсмен був найкращим у стрибках з 10-метрової вишки. Його результат – 488,85 бала. Середа випередив француза Бенджаміна Оффре (474,90) та росіянина Руслана Тєрнового (445,25).
Таким чином українець став наймолодшим чемпіоном Європи у цьому виді.
Загалом це вже сьома медаль України на домашньому чемпіонаті Європи.