13-та спроба «Шахтаря» у груповому раунді Ліги чемпіонів



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Фото Миколи Бочка

Донецька команда стартує у груповому етапі турніру

У середу, 19 вересня, у Харкові «Шахтар» у 13-й раз у своїй історії стартує у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Попередні 12 заходів до основної сітки Ліги чемпіонів лише чотири рази закінчувалися виходом до плей-офф турніру.

Шість разів «Шахтар» посідав у своєму квартеті третє місце та двічі – четверте.

Найуспішнішим для донеччан досі залишається сезон-2010/11, коли українську команду у чвертьфіналі зупинила іспанська «Барселона».

В основному раунді Ліги чемпіонів «Шахтар» провів 82 поєдинки (31 перемога, 13 нічиїх і 38 поразок).

Якщо взяти виключно 10 матчів плей-офф турніру, то тут у донецької команди три перемоги, дві нічиї та п’ять поразок.

Нагадаємо, Тайсон зробив гучну заяву щодо своєї подальшої кар'єри у «Шахтарі».