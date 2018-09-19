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    13-та спроба «Шахтаря» у груповому раунді Ліги чемпіонів

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    Фото Миколи Бочка - 13-та спроба «Шахтаря» у груповому раунді Ліги чемпіонів
    Фото Миколи Бочка

    Донецька команда стартує у груповому етапі турніру

    У середу, 19 вересня, у Харкові «Шахтар» у 13-й раз у своїй історії стартує у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Попередні 12 заходів до основної сітки Ліги чемпіонів лише чотири рази закінчувалися виходом до плей-офф турніру.

    Шість разів «Шахтар» посідав у своєму квартеті третє місце та двічі – четверте.

    Найуспішнішим для донеччан досі залишається сезон-2010/11, коли українську команду у чвертьфіналі зупинила іспанська «Барселона».

    В основному раунді Ліги чемпіонів «Шахтар» провів 82 поєдинки (31 перемога, 13 нічиїх і 38 поразок).

    Якщо взяти виключно 10 матчів плей-офф турніру, то тут у донецької команди три перемоги, дві нічиї та п’ять поразок.

    Нагадаємо, Тайсон зробив гучну заяву щодо своєї подальшої кар'єри у «Шахтарі».

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