Президент Федерації біатлону підтвердив: проблеми з державним фінансуванням існують



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Володимир Бринзак каже, що збір у Європі для всієї команди змушений був організовувати за рахунок Федерації ТСН

Спортсмени починають відчувати на собі інноваційні підходи «слуг народу»

Інноваційні впровадження у підготовку вітчизняних біатлоністів неможливе через фінансові проблеми Зе-Команди. Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«У нас, на жаль, поки немає такого потужного фінансування. Хоча це і не панацея. У тих же росіян значно серйозніші можливості, а проблеми зі змащенням, як бачите, є. Важливіше – те, як працює колектив: тренери, змащувальники. Іноді навіть можемо звернутися до французьких або швейцарських компаній, які знаходяться неподалік від місць проведення змагань і мають у наявності відповідне обладнання. Ми привозимо їм лижі, залишаємо на ніч, і вони до ранку відкатають нам необхідні структури – таке теж буває.

Нині є деякі бюджетні проблеми з фінансуванням, тому збір у Європі для всієї команди ми організували за рахунок федерації, щоб спортсменам не довелося в Україні в умовах без снігу втрачати тренувальну практику. Але, взагалі, зараз складніше федераціям, які беруть участь в експерименті. Ми ж в ньому участі не беремо, і можемо працювати у борг. Тобто, витратити свої кошти, а в січні-лютому отримати компенсацію. Тим паче, наші тренери і функціонери вчасно пожвавішали, і зараз до середини січня планові збори вже профінансовані», - зазначив Бринзак в інтерв’ю Biathlon.com.ua.

Нагадаємо, що раніше проблему з фінансуванням у зверненні до президента Зеленського і спікера парламенту Разумкова президенти федерацій з чотирьох видів спорту, а пізніше їхні слова підтвердила головний тренер збірної з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна, котра назвала теперішню ситуацію «диверсією проти спорту».

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