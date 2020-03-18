  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    14-річний киянин став чемпіоном Європи зі снукеру

    • Розсилка
    Юліан Бойко - переможець більярдного Євро-2020 - 14-річний киянин став чемпіоном Європи зі снукеру
    Юліан Бойко - переможець більярдного Євро-2020

    Юліан Бойко здобув історичну перемогу

    Українець Юліан Бойко став переможцем чемпіонату Європи зі снукеру (6-red), який пройшов у португальському місті Альбуфейра.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збірна України з олімпійського виду відмовилась повертатись додому

    У фіналі 14-річний киянин переміг відомого гравця, колишнього 8-го номера світового рейтингу, 53-річного Даррена Моргана з Уельсу (5:3).

    Вперше в історії українець не тільки вийшов у фінал чемпіонату Європи, але і виграв його. Турнір проходив за правилами з шістьма червоними кулями.

    «Вдалося зібратись та виграти», - саме так прокоментував історичний успіх українського снукеру та всього більярду Юліан Бойко.

    Київ Португалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ