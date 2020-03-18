14-річний киянин став чемпіоном Європи зі снукеру
Юліан Бойко - переможець більярдного Євро-2020
Юліан Бойко здобув історичну перемогу
Українець Юліан Бойко став переможцем чемпіонату Європи зі снукеру (6-red), який пройшов у португальському місті Альбуфейра.
У фіналі 14-річний киянин переміг відомого гравця, колишнього 8-го номера світового рейтингу, 53-річного Даррена Моргана з Уельсу (5:3).
Вперше в історії українець не тільки вийшов у фінал чемпіонату Європи, але і виграв його. Турнір проходив за правилами з шістьма червоними кулями.
«Вдалося зібратись та виграти», - саме так прокоментував історичний успіх українського снукеру та всього більярду Юліан Бойко.