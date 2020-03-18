14-річний киянин став чемпіоном Європи зі снукеру



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Юліан Бойко - переможець більярдного Євро-2020

Юліан Бойко здобув історичну перемогу

Українець Юліан Бойко став переможцем чемпіонату Європи зі снукеру (6-red), який пройшов у португальському місті Альбуфейра.

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У фіналі 14-річний киянин переміг відомого гравця, колишнього 8-го номера світового рейтингу, 53-річного Даррена Моргана з Уельсу (5:3).

Вперше в історії українець не тільки вийшов у фінал чемпіонату Європи, але і виграв його. Турнір проходив за правилами з шістьма червоними кулями.

«Вдалося зібратись та виграти», - саме так прокоментував історичний успіх українського снукеру та всього більярду Юліан Бойко.