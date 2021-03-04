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    15-річний український снукерист здобув першу перемогу на професійному рівні

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    У вирішальному 7-му фреймі Юліан відставав у рахунку, але наздогнав і впевнено діяв у кінцівці, навіть забивши складну кулю ударом від борта - 15-річний український снукерист здобув першу перемогу на професійному рівні
    У вирішальному 7-му фреймі Юліан відставав у рахунку, але наздогнав і впевнено діяв у кінцівці, навіть забивши складну кулю ударом від борта

    У другому раунді змагань Бойко зіграє проти топ-гравця – Марка Аллена з Північної Ірландії

    15-річний український снукерист Юліан Бойко вперше виграв матч у Світовому снукерному турі. Його суперником був 48-річний ветеран Фергал О'Брайен з Ірландії.

    Поєдинок першого раунду турніру 2021 Gibraltar Open відбувся у Мілтон-Кінсі. Матч грався до чотирьох перемог у фреймах.

    У вирішальному 7-му фреймі Юліан відставав у рахунку, але наздогнав і впевнено діяв у кінцівці, навіть забивши складну кулю ударом від борта.

    У другому раунді Бойко зіграє проти топ-гравця – Марка Аллена з Північної Ірландії, 9-го номера посіву.

    2021 Gibraltar Open. Раунд 1

    Юліан Бойко (Україна) – Фергал О'Брайен (Ірландія) – 4:3

    Минулої осені Юліан провів матч проти чемпіона світу зі снукеру-2019 Джадда Трампа, але програв з рахунком 0:5.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: українці снукер
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