15-річний український снукерист здобув першу перемогу на професійному рівні

У вирішальному 7-му фреймі Юліан відставав у рахунку, але наздогнав і впевнено діяв у кінцівці, навіть забивши складну кулю ударом від борта

У другому раунді змагань Бойко зіграє проти топ-гравця – Марка Аллена з Північної Ірландії

15-річний український снукерист Юліан Бойко вперше виграв матч у Світовому снукерному турі. Його суперником був 48-річний ветеран Фергал О'Брайен з Ірландії.

Поєдинок першого раунду турніру 2021 Gibraltar Open відбувся у Мілтон-Кінсі. Матч грався до чотирьох перемог у фреймах.

У вирішальному 7-му фреймі Юліан відставав у рахунку, але наздогнав і впевнено діяв у кінцівці, навіть забивши складну кулю ударом від борта.

У другому раунді Бойко зіграє проти топ-гравця – Марка Аллена з Північної Ірландії, 9-го номера посіву.

2021 Gibraltar Open. Раунд 1

Юліан Бойко (Україна) – Фергал О'Брайен (Ірландія) – 4:3

Минулої осені Юліан провів матч проти чемпіона світу зі снукеру-2019 Джадда Трампа, але програв з рахунком 0:5.

Джерело: Sport.ua