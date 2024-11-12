Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України
Потрапляння Довбика в номінанти на Золотий м'яч - це за заслуги
фото з відкритих джерел

Прізвисько футболіста пов'язано із його заслугами у спорті

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився стосовно досягнень нападника Роми Артема Довбика. Про це він розповів для YouTube-каналу «Пряма червона».

Фахівець похвалив українця, а також розповів про його прізвисько.

«Думаю, потрапляння в номінанти на Золотий м'яч – це за заслуги, зроблені Артемом Довбиком для Жирони. Його навіть зараз у збірній усі називають «Пічічі». Дуже важко стати найкращим бомбардиром у топ-чемпіонаті, не в топ-клубі і в перший же сезон. Думаю, він заслужив. Щоб забивав за збірну? Забив уже, але не так багато. Чекаємо», – сказав Ребров.

Нагадаємо, екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв у коментарі російським пропагандистам назвав диктатора Володимира Путіна найкращим політиком у світі та кращим за легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Разом з тим, одіозний ексфахівець не пояснив, які саме переваги Путін має над Роналду.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Артем Довбик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дуглас Луїс перейшов до «Ювентусу» влітку 2024 року. Разом з ним до Турину переїхала і Леманн
Зіркову пару з «Ювентуса» пограбували під час матчу чемпіонату Італії
20 жовтня, 15:35
Дюбуа відзначився гучною заявою щодо реваншу з українцем
«Хочу прикінчити Усика»: Дюбуа пригрозив українському боксеру
21 жовтня, 14:44
Шаломаєв (ліворуч) у фіналі поступився представнику Латвії
Українець Шаломаєв виграв срібло етапу світового туру з настільного хокею
22 жовтня, 18:18
Артем Довбик реалізував одинадцятиметровий удар, відкрив рахунок у поєдинку
«Динамо» програло «Ромі» в матчі Ліги Європи: допоміг Довбик
24 жовтня, 21:53
Тайсон Ф'юрі пригадав перший бій проти Олександра Усика
Ф'юрі зробив неочікуванне зізнання перед реваншем з українцем
30 жовтня, 15:45
Андрій пропустив п'ять голів, одного разу зігравши «на нуль»
У Реалі розчаровані грою Луніна в цьому сезоні
5 листопада, 16:42
«Гірники» обіграли «Янг Бойз» з рахунком 2:1
«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
6 листопада, 22:22
Польський футбол охопила звістка про трагічну смерть гравця
Голкіпер збірної Польщі з футболу втонув під час тренування
10 листопада, 15:48
Шапаренко та Мудрик
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
Сьогодні, 12:07

Новини

Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України
Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України
Артем Довбик нарешті отримав трофей Пічічі
Артем Довбик нарешті отримав трофей Пічічі
Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України
Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України
«Там шансів не було». Нові деталі смерті боксера Узелкова
«Там шансів не було». Нові деталі смерті боксера Узелкова
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
38K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
26K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
8199
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
5405
Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату

Новини

У Києві відбулась прем’єра фільму «Битва за світло» про боротьбу з енергетичним терором РФ
Сьогодні, 14:07
«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua