Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України

Потрапляння Довбика в номінанти на Золотий м'яч - це за заслуги

Прізвисько футболіста пов'язано із його заслугами у спорті

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився стосовно досягнень нападника Роми Артема Довбика. Про це він розповів для YouTube-каналу «Пряма червона».

Фахівець похвалив українця, а також розповів про його прізвисько.

«Думаю, потрапляння в номінанти на Золотий м'яч – це за заслуги, зроблені Артемом Довбиком для Жирони. Його навіть зараз у збірній усі називають «Пічічі». Дуже важко стати найкращим бомбардиром у топ-чемпіонаті, не в топ-клубі і в перший же сезон. Думаю, він заслужив. Щоб забивав за збірну? Забив уже, але не так багато. Чекаємо», – сказав Ребров.

Нагадаємо, екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв у коментарі російським пропагандистам назвав диктатора Володимира Путіна найкращим політиком у світі та кращим за легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Разом з тим, одіозний ексфахівець не пояснив, які саме переваги Путін має над Роналду.