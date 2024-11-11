Киянин встановив світовий рекорд із піднімання гирі

Наступного року Микола Ткачук планує знову взяти участь у змаганнях Arnold Classic і встановити новий рекорд

У міжнародних змаганнях чоловік бере участь, починаючи із 2017 року

Український спортсмен Микола Ткачук на нещодавньому чемпіонаті світу в США він здобув перемогу, встановивши новий світовий рекорд. Киянин Микола Ткачук 180 разів підняв 28-кілограмову гирю. Про це пише Вечірній Київ.

У міжнародних змаганнях чоловік бере участь, починаючи із 2017 року. Загалом, на його спортивному рахунку — це вже сьома перемога і сьоме звання абсолютного чемпіона світу.

Український спортсмен Микола Ткачук на нещодавньому чемпіонаті світу в США він здобув перемогу, встановивши новий світовий рекорд. Силач побив свій торішній світовий рекорд, який встановив на міжнародних змаганнях «Arnold Classic-2023», що проходили під патронатом відомого кіноактора і культуриста Арнольда Шварценеггера у місті Колумбус (штат Огайо). Тоді чемпіон світу Ткачук штовхнув 28-кілограмову гирю 145 разів, здивувавши самого «Термінатора». Під час змагань у Сан-Дієго Ткачук підняв 28-кілограмову гирю рекордну кількість разів, обійшовши своїх найближчих суперників. Попри травму спини, наш земляк продемонстрував неймовірну силу волі та витривалість.

Варто зазначити, що він вже не вперше підкорює вершини світового гирьового спорту. Попередній світовий рекорд спортсмен встановив на змаганнях Arnold Classic, які проходили під патронатом Арнольда Шварценеггера. Тоді чемпіон світу Ткачук штовхнув 28-кілограмову гирю 145 разів, здивувавши самого «Термінатора».

Діти чемпіона також досягли значних успіхів на змаганнях з гирьового спорту в США.

Наступного року Микола Ткачук планує знову взяти участь у змаганнях Arnold Classic і встановити новий рекорд. Спортсмен зізнається, що мріє зустрітися з Арнольдом Шварценеггером і подякувати йому за підтримку.

Раніше повідомлялося, що спортсмени із Броварів здобули «золото» на чемпіонаті світу серед юніорів з ушу.