17-річна українська тенісистка побореться за місце в фіналі турніру, що проходить у Франції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська

Це буде перший півфінал для одеситки з вересня минулого року

Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в чвертьфіналі тенісного турніру, який наразі проходить у Франції

17-річній українці знадобилося 2 години 18 хвилин, щоб обіграти швейцарську тенісистку Вікторію Голубич.

Зазначимо, що у вирішальному сеті учасниці матчу за десять геймів зробили сім брейків, а протягом всієї зустрічі Ястремська сім раз взяла подачу суперниці і вісім разів програла свою.



За вихід у фінал турніру в Кань-сюр-Мері Даяна посперечається з переможницею матчу між п'ятою сіяною словачкою Вікторією Кужмовою та Андреа Петкович з Німеччини, посіяною під четвертим номером.



Це буде перший півфінал для одеситки з вересня минулого року, коли вона стала фіналісткою турніру з аналогічним призовим фондом в Санкт-Петербурзі, поступившись швейцарці Белінді Бенчич.

Open de Cagnes-sur-Mer

ITF Womens Circuit

Жіночий тенісний турнір у Кань-сюр-Мері, Франція

Призовий фонд: $100,000

Чвертьфінал

Даяна Ястреиська (Україна) - Вікторія Голубич (Швейцарія) - 7:5, 1:6, 6:4

Джерело: btu.org.ua