17-річна українська тенісистка побореться за місце в фіналі турніру, що проходить у Франції
- Сьогодні, 18:35
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Розсилка
Це буде перший півфінал для одеситки з вересня минулого року
Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в чвертьфіналі тенісного турніру, який наразі проходить у Франції
17-річній українці знадобилося 2 години 18 хвилин, щоб обіграти швейцарську тенісистку Вікторію Голубич.
Зазначимо, що у вирішальному сеті учасниці матчу за десять геймів зробили сім брейків, а протягом всієї зустрічі Ястремська сім раз взяла подачу суперниці і вісім разів програла свою.
За вихід у фінал турніру в Кань-сюр-Мері Даяна посперечається з переможницею матчу між п'ятою сіяною словачкою Вікторією Кужмовою та Андреа Петкович з Німеччини, посіяною під четвертим номером.
Це буде перший півфінал для одеситки з вересня минулого року, коли вона стала фіналісткою турніру з аналогічним призовим фондом в Санкт-Петербурзі, поступившись швейцарці Белінді Бенчич.
Open de Cagnes-sur-Mer
ITF Womens Circuit
Жіночий тенісний турнір у Кань-сюр-Мері, Франція
Призовий фонд: $100,000
Чвертьфінал
Даяна Ястреиська (Україна) - Вікторія Голубич (Швейцарія) - 7:5, 1:6, 6:4
Джерело: btu.org.ua