  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    17-річна українська тенісистка побореться за місце в фіналі турніру, що проходить у Франції

    • Сьогодні, 18:35
    • Розсилка
    Даяна Ястремська
    Даяна Ястремська

    Це буде перший півфінал для одеситки з вересня минулого року

    Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в чвертьфіналі тенісного турніру, який наразі проходить у Франції

    17-річній українці знадобилося 2 години 18 хвилин, щоб обіграти швейцарську тенісистку Вікторію Голубич.

    Зазначимо, що у вирішальному сеті учасниці матчу за десять геймів зробили сім брейків, а протягом всієї зустрічі Ястремська сім раз взяла подачу суперниці і вісім разів програла свою.

    За вихід у фінал турніру в Кань-сюр-Мері Даяна посперечається з переможницею матчу між п'ятою сіяною словачкою Вікторією Кужмовою та Андреа Петкович з Німеччини, посіяною під четвертим номером.

    Це буде перший півфінал для одеситки з вересня минулого року, коли вона стала фіналісткою турніру з аналогічним призовим фондом в Санкт-Петербурзі, поступившись швейцарці Белінді Бенчич.

    Open de Cagnes-sur-Mer

    ITF Womens Circuit

    Жіночий тенісний турнір у Кань-сюр-Мері, Франція

    Призовий фонд: $100,000

    Чвертьфінал

    Даяна Ястреиська (Україна) - Вікторія Голубич (Швейцарія) - 7:5, 1:6, 6:4

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ