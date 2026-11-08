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Збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу
Олексій Новіков не відвернув поразку «синьо-жовтих»
фото: ФГУ

Підопічні Вадима Бражника не впоралися з черговим викликом

Національна команда України програла збірній Сербії (30:41) у кваліфікації до гандбольного Чемпіонату Європи 2028. Про це повідомляє «Главком».

«Синьо-жовті» були конкурентними лише в першому таймі. Після рівного дебюту поєдинку збірна України не дала балканцям піти у значний відрив. Сербські гандболісти на піку мали перевагу п'яти м'ячів, але на перерву пішли з трьома.

А от у другій половині гра команди Вадима Бражника розладналася. Українська збірна не змогла надалі конкурувати із Сербією. Як наслідок, номінальні гості швидко створили гандикап і потім оформили розгром «синьо-жовтих».

Наразі збірна України опустилася на останнє місце в квартеті. Після двох турів кваліфікації підопічні Бражника мають нуль очок. Наступний матч українські гандболісти зіграють навесні проти Естонії.

Чемпіонат Європи. Кваліфікація, група 3

Україна – Сербія – 30:41 (16:19, 14:22)

Standings provided by Sofascore

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.

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Теги: гандбол Збірна України чемпіонат Європи

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