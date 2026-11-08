Збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу

Підопічні Вадима Бражника не впоралися з черговим викликом

Національна команда України програла збірній Сербії (30:41) у кваліфікації до гандбольного Чемпіонату Європи 2028. Про це повідомляє «Главком».

«Синьо-жовті» були конкурентними лише в першому таймі. Після рівного дебюту поєдинку збірна України не дала балканцям піти у значний відрив. Сербські гандболісти на піку мали перевагу п'яти м'ячів, але на перерву пішли з трьома.

А от у другій половині гра команди Вадима Бражника розладналася. Українська збірна не змогла надалі конкурувати із Сербією. Як наслідок, номінальні гості швидко створили гандикап і потім оформили розгром «синьо-жовтих».

Наразі збірна України опустилася на останнє місце в квартеті. Після двох турів кваліфікації підопічні Бражника мають нуль очок. Наступний матч українські гандболісти зіграють навесні проти Естонії.

Чемпіонат Європи. Кваліфікація, група 3

Україна – Сербія – 30:41 (16:19, 14:22)

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