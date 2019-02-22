Фонсека: Команда, яка пропускає шість голів, не заслуговує перемоги



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Паулу Фонсека був доволі самокритичний Офіційний сайт ФК «Шахтар»

Наставник «Шахтаря» після поразки від «Айнтрахта» вельми самокритичний

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував поразку від «Айнтрахта» (1:4) в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

- Команда, яка пропускає 6 голів від «Айнтрахта» за сумою двох матчів, не заслуговує перемоги.

Ми були готові до такої ситуації, але пропустили перший гол, коли тільки один гравець перебував у штрафному. Таких помилок не можна уникнути, навіть якщо ти готуєшся. «Айнтрахт» тільки раз дістався до наших воріт на початку другого тайму.

У другій половині ми заграли краще, забили гол, але суперник за рахунок двох контратак наперед результат зустрічі. Неможливо розраховувати на позитивний результат, коли ти так просто пропускаєш. З такими командами можна робити такі помилки, а ми їх скоїли, як і в першому матчі.

Можна бути організованим, але якщо команда не буде уважна в обороні, то нереально боротися. Чудес не буває, ми теж його не сотворили. Проблема не в організації, а в індивідуальності. Всі ці моменти були дуже добре вивчені, але ми все одно допустили такі помилки.

- Чому замінили Соломона в перерві?

- Він спробував себе на такому рівні. В обороні він все правильно виконував, але нам треба було ризикувати. Ми повинні були замінити молодого гравця, який перший раз грає при такому сценарії. Ми не можемо на нього вішати відповідальність. Це було стратегічну зміну, який спрацював в атаці. Але коли так просто нам забивають голи, то дуже складно щось створити попереду.

Ми почали матч вже програючи. При першому підході до наших воріт пропустили гол. Потім пенальті. «Айнтрахт» грав не так, як зазвичай - вони сіли, закрилися, це ускладнило нашу задачу. Ніяка стратегія або органиации не допоможе, якщо пропускати такі голи.

Ми програли матч, вилетіли з турніру, але залишилася головна мета - чемпіонство в УПЛ. Поразка не повинна подіяти на нас, ми не повинні цього дозволити. Команда повинна зібратися, зреагувати і готуватися до чемпіонату. Треба віддаватися повністю, щоб реалізувати головну мету.

Джерело: Футбол 1/2