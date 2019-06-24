Євроігри-2019: українські дзюдоїсти не впоралися з титулованими суперниками



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Артем Хомула в третьому колі поступився олімпійському чемпіону Дзюдо України

Після блискучого стартового дня другий у виконанні наших борців виявився безмедальним

На ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) ще чотири комплекти нагород розіграли дзюдоїсти. Після фантастичного першого дня, коли золото українській збірній принесли Дарина Білодід (вагова категорія до 48 кг) і Георгій Зантарая (до 66 кг) на цей раз обійшлося без нагород. Потрапивши на грізних опонентів, наші борці поступалися.

У ваговій категорії до 73 кг Артем Хомула виграв дві сутички: на старті – в італійця Джованні Еспозіто, у другому колі – у Нуну Сарайви з Португалії. Наступний суперник, олімпійський чемпіон Лондона-2012 та бронзовий призер Ріо-2016 грузин Лаша Шавдатуашвілі, виявився сильнішим за Артема. У цій же вазі Дмитро Канівець здолав опір Віктора Стерпу з Молдови, але поступився росіянину Мусі Моґушкову. Юлію Гребеножко (до 63 кг) сліпий жереб звів з британкою Еліс Шлезінґер, яка у підсумку стала срібною призеркою змагань.

Чемпіонами другого змагального дня у дзюдо стали швед Томмі Макіас (до 73 кг), бельгієць Маттіас Кассе (до 81 кг), а також француженки Кларісс Аґбеґнену (до 63 кг) і Марґо Піно (до 70 кг).

Між тим, українці проявили себе на змаганнях рангом трохи нижче. На етапі Кубка Європи у Пакші (Угорщина) юніори здобули дві медалі: у ваговій категорії до 81 кг Артем Бубир став срібним призером, а Дмитро Пилипенко – бронзовим.