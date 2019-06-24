Через суддівське рішення українка Тарасова втратила медаль Європейських ігор



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Галина Тарасова може лише іронічно посміхатися ippon.org

Наша дзюдоїстка програла своїй колишній співвітчизниці

У Мінську (Білорусь) вичерпалася особиста програма ІІ Європейських ігор з дзюдо.

У заключний змагальний день третю нагороду збірній України могла принести 26-річна Галина Тарасова із Запоріжжя, яка виступає у ваговій категорії понад 78 кг.

У стартовій сутичці Галина всього за хвилину перемогла на «іппон» литовку Санту Пакеніте, а в чвертьфіналі так само чисто поступилася призерці двох чемпіонатів світу і трьох Євро Ларисі Черіч із Боснії і Герцеґовини. Тим самим, Тарасова перейшла у втішний турнір, де за три хвилини впоралася з досвідченою француженкою Анн М’Байро. Перевага українки була великою: вона спершу здобула «ваза-арі», а потім й «іппон».

Ця перемога дозволила Галині поборотися за бронзу. Там нашій борчині протистояла екс-співвітчизниця Ірина Кіндзерська, яка в 2013 році приносила бронзу чемпіонату Європи Україні, а вже в 2017-му стала третьою на чемпіонаті світу під прапором Азербайджану.

У напруженій сутичці Тарасова була близькою до перемогли. Але... Уже на самому старті сутички Галина змогла провести кидок на «ваза-арі», півперемоги. Правда, в середині сновної чотирихвилинки Кіндзерська відігралася. Вона сплела ногу суперниці і повалила Галину на татамі. Ось лишень впала укранка на живіт і ця дія, здається, не заслуговувала оцінки «ваза-арі». Так чи інакше, ситуація вирівнялася, а в кінцівці зустрічі і на Golden score далася взнаки ліпша функціональна готовність Кіндзерської. Тарасовій просто забракло сил. Вона банально відбивалася, отримала три «шидо» за пасивність і справедливо сутичку програла. Правда, хто знає, як би поєдинок повернувся, не дай арбітри того «ваза-арі»?

Зауважимо, що лідером найважчої ваги в Україні є Єлизавета Каланіна, котра нещодавно в яскравому стилі перемогла на Grand Slam у Баку (Азербайджан) і здобула тим самим олімпійську ліцензію. На Європейські ігри Єлизавета не поїхала через пошкодження.

У попередніх два дні українські дзюдоїсти здобули дві золотих нагороди. Вони на рахунку Дарини Білодід і Георгія Зантараї.

Вичерпається програма змагань дзюдо на Європейських іграх завтра, 25 червня, сутичками у командній першості «стінка на стінку». Українці є одними із фаворитів цих змагань.