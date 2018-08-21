18-річна українка Ястремська перемогла 36-ту ракетку світу на тенісному турнірі в Австралії
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Розсилка
Даяна Ястремська
Наступною суперницею українки стане Юлія Гергес з Німеччини
Українка Даяна Ястремська впевнено впоралася з американкою Даніель Роуз Коллінс в першому раунді хардового турніру WTA в Нью-Хейвені з призовим фондом 799 000 доларів.
У першому сеті Ястремська не дала суперниці жодного гейму - 6:0.
У другому Даяна також зуміла домогтися перемоги - 6:3.
У світовому рейтингу Ястремська займає 104-й рядок, тоді як Коллінс розташувалася на 36-й позиції.
До цього тенісистки між собою не зустрічалися.
Наступною суперницею українки стане Юлія Гергес з Німеччини.
Connecticut Open - WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Нью-Хейвені, Австралія
Призовий фонд: $799,000
Перший раунд
Даяна Ястремська (Україна) - Даніель Роуз Коллінс (США) - 6:0, 6:3
Джерело: ua.tribuna.com