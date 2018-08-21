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    18-річна українка Ястремська перемогла 36-ту ракетку світу на тенісному турнірі в Австралії

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    Даяна Ястремська - 18-річна українка Ястремська перемогла 36-ту ракетку світу на тенісному турнірі в Австралії
    Даяна Ястремська

    Наступною суперницею українки стане Юлія Гергес з Німеччини

    Українка Даяна Ястремська впевнено впоралася з американкою Даніель Роуз Коллінс в першому раунді хардового турніру WTA в Нью-Хейвені з призовим фондом 799 000 доларів.

    У першому сеті Ястремська не дала суперниці жодного гейму - 6:0.

    У другому Даяна також зуміла домогтися перемоги - 6:3.

    У світовому рейтингу Ястремська займає 104-й рядок, тоді як Коллінс розташувалася на 36-й позиції.

    До цього тенісистки між собою не зустрічалися.

    Наступною суперницею українки стане Юлія Гергес з Німеччини.

    Connecticut Open - WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Хейвені, Австралія

    Призовий фонд: $799,000

    Перший раунд

    Даяна Ястремська (Україна) - Даніель Роуз Коллінс (США) - 6:0, 6:3

    Джерело: ua.tribuna.com

    теніс Даяна Ястремська
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