Пишногруда Софі. Запаморочливі фото коханої воротаря «Арсенала» Бернда Лено



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Ця красуня користується популярністю в соцмережах: дівчина має більше 50 тисяч підписників в Instagram

Софі Крістін - дівчина 27-річного воротаря лондонського «Арсенала» Бернда Лено.

Софі на п'ять років молодша за свого хлопця, з яким зустрічається близько трьох років, вона уродженка німецького Дюссельдорфа, має чеські корені і обожнює подорожувати.