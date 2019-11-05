22 роки тому «Динамо» розгромило 4:0 «Барселону». Відео митей, які запам’ятаються назавжди
Кияни шокували «Камп Ноу»
Рівно 22 роки тому, 5 листопада 1997 року команда київського «Динамо» розгромила на «Камп Ноу» легендарну «Барселону».
Після сенсаційних 3:0 у Києві підопічні Валерія Лобановського у виїзному матчі Ліги чемпіонів шокували ще більше. Чотири м’ячі вони забили ще до перерви, але чисте взяття воріт у виконанні Андрія Гусіна рефері не зарахував.
Фактично, після хет-трика Андрія Шевченка в першій половині в другому таймі динамівці титулованого суперника банально пошкодували і обмежилися «тільки» одним м’ячем. Його після помилки португальського воротаря Вітора Байї забив Сергій Ребров. Після фінального свистка ті нечисленні каталонські глядачі, які витримали ганьбу до кінця і не покинули велетенський стадіон, влаштували динамівцям овацію.
У Лізі чемпіонів-1997/1998 «Динамо» дійшло до чвертьфіналу, де поступилося туринському «Ювентусу» з легендарним французом Зінедіном Зіданом на чолі.