Екс-динамівець Вукоєвіч жорстко розкритикував «Шахтар» напередодні матчу Ліги чемпіонів



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Оґнєн Вукоєвіч вірний динамівським ідеалам Sportske Novosti

Оґнєн пророкує заґребському «Динамо» перемогу над «гірниками»

Колишній півоборонець київського «Динамо», національної збірної Хорватії, екс-футболіст «Динамо» з Заґреба, а тепер тренер юніорської збірної Хорватії (до 20 років) Оґнєн Вукоєвіч дав хорватському виданню «Sportske Novosti» вичерпну аналітику напередодні матчу четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому заґребське «Динамо» прийматиме донецький «Шахтар».

Нагадаємо, що до суботньої перемоги над «Карпатами» «гірники» не могли виграти в трьох поєдинках поспіль.

«Не згадаю, коли востаннє таке з «Шахтарем» було, - сказав Вукоєвіч. – Я довго грав в Україні, але не пам’ятаю такої ситуації. Вочевидь у них кризовий період. Психологічно їм непросто, адже вони звикли до перемог, голів, безперервного прояву власної сили».

Оґнєн не пошкодував реверансів для свого колишнього клубу в контексті недавнього матчу киян проти «Шахтаря» в 1/8 фіналу Кубка України: «Динамо» зіграло чудово, перейняло рецепт «Динамо» заґребського – агресивна гра по людині і високий пресинг з метою нейтралізували суперника. Кияни заслужено перемогли».

Відео, яке зробило Вукоєвіча разом з іншим хорватом Домаґоєм Відою особливо популярними в Україні

Разом з тим, Вукоєвіч вважає, що на заґребському «Максимірі» «Шахтар» гратиме по-іншому, ніж проти киян.

«Очікую, що вони будуть грати так, як це робили проти заґребського «Динамо» в Харкові. «Шахтар» погано обороняється. У них занадто багато бразильців, які не будуть змінювати своєї філософії на один матч. Це не та команда, яка може відступати та грати на контратаках. Їм подобається володіти м'ячем та створювати нагоди з цієї переваги. І коли хтось забирає їхню територію, як то зробило «Динамо», у них з’являються проблеми, вони нервують, втрачають контроль над грою, втрачають чіткість на полі і в таких ситуаціях не справляються», - каже Оґнєн.

Вукоєвіч переконаний, що заґребці повинні зіграти так, як у Харкові.

«Бразильці не люблять, коли суперник дихає їм у шию. Потрібно стояти біля Тайсона та Марлоса, і тоді рушійна сила чемпіона України нейтралізується. Крім того, воротар П'ятов, який також перебуває у бурхливому періоді, має давню звичку віддавати м'яч першому вільному партнерові, аби атака стартувала з останньої лінії оборони. Але зараз в обороні «Шахтаря» немає таких якісних гравців, як у попередні роки. Матвієнко та Кривцов, або Хочолава не мають впевненості, необхідної для того, щоб взяти м'яч і розпочати атаку, тому високий пресинг «Динамо» може сильно позначитися на надійності їхньої оборони», - сказав Вукоєвіч.

Екс-киянин вважає, що хорватське «Динамо» здатне обіграти чемпіона України в Заґребі.

«Якщо коли-небудь буде гарна можливість перемогти «Шахтар», то цей час точно зараз. Нині «Динамо» виглядає набагато краще, ніж «Шахтар», тому я великий оптиміст. Але треба бути уважними. «Шахтар» має досвідчених гравців, які можуть використати навіть найменшу нагоду. Емоції не повинні бити у «синіх» через край і підштовхувати до неконтрольованого натиску. Тренер Ненад Б’єліца поки чудово розставив тактичні підводні камені для суперників. Певен, що він це зробить і в середу. При розумній грі «Динамо» на переповненому «Максимірі» переможе», - сказав Вукоєвіч.

Після трьох турів заґребське «Динамо» і «Шахтар» мають по чотири очки. Лідирує зі стовідсотковим показником «Манчестер Сіті». «Аталанта» програла всі три матчі.