28 уболівальників «Аль-Ахлі» засуджені на рік
- Сьогодні, 18:51
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Гравці египетського «Аль-Ахлі»
За носіння футболок з провокаційними гаслами 28 уболівальників були засуджені на рік
У Єгипті засуджено вболівальники клубу «Аль-Ахлі», які носили футболки з антидержавними гаслами.
Як повідомляє AFP, гасла були присвячені трагедії, яка трапилася в лютому 2012-го року, коли в зіткненнях між фанатами «Аль-Ахлі» і «Аль-Масрі» загинули 74 людини.
За даними джерела, за носіння футболок з провокаційними гаслами 28 уболівальників були засуджені на рік, 11 з них отримали покарання умовно.
Нагадаємо, що «Аль-Ахлі» Реброва після програшу опустився на друге місце.