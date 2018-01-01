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    28 уболівальників «Аль-Ахлі» засуджені на рік

    За носіння футболок з провокаційними гаслами 28 уболівальників були засуджені на рік
    У Єгипті засуджено вболівальники клубу «Аль-Ахлі», які носили футболки з антидержавними гаслами. Як повідомляє AFP, гасла були присвячені трагедії, яка трапилася в лютому 2012-го року, коли в зіткненнях між фанатами «Аль-Ахлі» і «Аль-Масрі» загинули 74 людини. За даними джерела, за носіння футболок з
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    Гравці египетського &laquo;Аль-Ахлі&raquo;
    Гравці египетського «Аль-Ахлі»

    За носіння футболок з провокаційними гаслами 28 уболівальників були засуджені на рік

    У Єгипті засуджено вболівальники клубу «Аль-Ахлі», які носили футболки з антидержавними гаслами.

    Як повідомляє AFP, гасла були присвячені трагедії, яка трапилася в лютому 2012-го року, коли в зіткненнях між фанатами «Аль-Ахлі» і «Аль-Масрі» загинули 74 людини.

    За даними джерела, за носіння футболок з провокаційними гаслами 28 уболівальників були засуджені на рік, 11 з них отримали покарання умовно.

    Нагадаємо, що «Аль-Ахлі» Реброва після програшу опустився на друге місце.

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