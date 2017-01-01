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    «Аль-Ахлі» Реброва після програшу опустився на друге місце

    До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль
    «Аль-Ахлі» Джидда в 16-му турі чемпіонату Саудівської Аравії програв «Аль-Насру» з Ер-Ріяда (1:3) Команда Сергія Реброва після цієї поразки опустилася на друге місце в чемпіонаті. У «Аль-Хілаль», який випереджає їх на два очки, також ще два матчі в запасі. До цього у «Аль-Ахлі» було дві
    • Сьогодні, 10:50
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    Сергій Ребров. Фото: Getty Images
    Сергій Ребров. Фото: Getty Images

    До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль

    «Аль-Ахлі» Джидда в 16-му турі чемпіонату Саудівської Аравії програв «Аль-Насру» з Ер-Ріяда (1:3)

    Команда Сергія Реброва після цієї поразки опустилася на друге місце в чемпіонаті. У «Аль-Хілаль», який випереджає їх на два очки, також ще два матчі в запасі.

    До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль. Про це повідомляє ua.tribuna.com.

    Чемпіонат Саудівської Аравії

    16-ий тур

    «Аль-Ахлі» - «Аль-Насру» - 1:3

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