«Аль-Ахлі» Реброва після програшу опустився на друге місце

До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль

«Аль-Ахлі» Джидда в 16-му турі чемпіонату Саудівської Аравії програв «Аль-Насру» з Ер-Ріяда (1:3) Команда Сергія Реброва після цієї поразки опустилася на друге місце в чемпіонаті. У «Аль-Хілаль», який випереджає їх на два очки, також ще два матчі в запасі. До цього у «Аль-Ахлі» було дві



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Сергій Ребров. Фото: Getty Images

До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль

«Аль-Ахлі» Джидда в 16-му турі чемпіонату Саудівської Аравії програв «Аль-Насру» з Ер-Ріяда (1:3)

Команда Сергія Реброва після цієї поразки опустилася на друге місце в чемпіонаті. У «Аль-Хілаль», який випереджає їх на два очки, також ще два матчі в запасі.

До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль. Про це повідомляє ua.tribuna.com.

Чемпіонат Саудівської Аравії

16-ий тур

«Аль-Ахлі» - «Аль-Насру» - 1:3