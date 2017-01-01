«Аль-Ахлі» Реброва після програшу опустився на друге місце
- Сьогодні, 10:50
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Сергій Ребров. Фото: Getty Images
До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль
«Аль-Ахлі» Джидда в 16-му турі чемпіонату Саудівської Аравії програв «Аль-Насру» з Ер-Ріяда (1:3)
Команда Сергія Реброва після цієї поразки опустилася на друге місце в чемпіонаті. У «Аль-Хілаль», який випереджає їх на два очки, також ще два матчі в запасі.
До цього у «Аль-Ахлі» було дві перемоги поспіль. Про це повідомляє ua.tribuna.com.
Чемпіонат Саудівської Аравії
16-ий тур
«Аль-Ахлі» - «Аль-Насру» - 1:3