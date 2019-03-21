Визначилися півфіналісти волейбольної Суперліги



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Обійшлося без сенсацій

Вчора пройшли матчі чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги.

Тепер на своїх майданчиках грали команди, які зайняли на груповому етапі місця з 1 по 4. Усі вони кілька днів тому здобули перемоги в гостях, а тепер виграли вдома з однаковим рахунком - 3:0.

Чемпіонат України з волейболу. Чоловіки

1/4 фіналу. Другі матчі. 20 березня

«Барком-Кажан» (Львів) - «Буревісник-ШВСМ» (Чернігів)

3:0 (25:13, 25:10, 25:17)

Перший матч - 3:1

«Серце Поділля» (Вінниця) - «Фаворит» (Лубни)

3:0 (25:23, 25:16, 25:20)

Перший матч - 3:0

ВК «МХП-Вінниця» - «ШВСМ-СумДУ» (Суми)

3:0 (25:15, 25:14, 25:18)

Перший матч 3:1

«Юракадемія» (Харків) - «Новатор» (Хмельницький)

3:0 (25:15, 25:16, 25:21)

Перший матч - 3:2

Таким чином, у півфіналі нас очікує львівсько-харківське протистояння «Барком-Кажани» - «Юракадемія» та чергове вінницьке «дербі» «МХП-Вінниця» - «Серце Поділля».

Згідно регламенту, на цій стадії чемпіонату суперники боротимуться вже до трьох перемог.

Перші два матчі «Барком-Кажани» та «Серце Поділля» проведуть на власних майданчиках 29 і 30 березня.

