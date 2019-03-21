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    Визначилися півфіналісти волейбольної Суперліги

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    Визначилися півфіналісти волейбольної Суперліги
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    Обійшлося без сенсацій

    Вчора пройшли матчі чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги.

    Тепер на своїх майданчиках грали команди, які зайняли на груповому етапі місця з 1 по 4. Усі вони кілька днів тому здобули перемоги в гостях, а тепер виграли вдома з однаковим рахунком - 3:0.

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    1/4 фіналу. Другі матчі. 20 березня

    «Барком-Кажан» (Львів) - «Буревісник-ШВСМ» (Чернігів)

    3:0 (25:13, 25:10, 25:17)

    Перший матч - 3:1

    «Серце Поділля» (Вінниця) - «Фаворит» (Лубни)

    3:0 (25:23, 25:16, 25:20)

    Перший матч - 3:0

    ВК «МХП-Вінниця» - «ШВСМ-СумДУ» (Суми)

    3:0 (25:15, 25:14, 25:18)

    Перший матч 3:1

    «Юракадемія» (Харків) - «Новатор» (Хмельницький)

    3:0 (25:15, 25:16, 25:21)

    Перший матч - 3:2

    Таким чином, у півфіналі нас очікує львівсько-харківське протистояння «Барком-Кажани»«Юракадемія» та чергове вінницьке «дербі» «МХП-Вінниця» - «Серце Поділля».

    Згідно регламенту, на цій стадії чемпіонату суперники боротимуться вже до трьох перемог.

    Перші два матчі «Барком-Кажани» та «Серце Поділля» проведуть на власних майданчиках 29 і 30 березня.

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