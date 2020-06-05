40 видів спорту, 13 тисяч респондентів. Визначилися лауреати унікального конкурсу (фото і відео)

У конкурсі взяли участь конкурсанти різних видів спорту та вікових категорій Фото - Главком

Запорізький «Ярмарок спорту» вимушено відбувся в форматі онлайн

3 червня у запорізькому палаці спорту «Юність» нагородили переможців на учасників VI «Ярмарку спорту». Цьогоріч масштабний спортивний фестиваль, який уже шість років проводить у Запоріжжі Асоціація спортивних організацій, відбувся у новому форматі. Через карантин довелося скасувати традиційний фестиваль у парку «Дубовий гай», де представники різних видів спорту розповідали про себе за допомогою показових виступів, майстер-класів, змагань й інших заходів. Натомість шостий «Ярмарку спорту» вирішили перевести в режим онлайн. Учасникам запропонували створювати відео-ролики з тренуваннями зі своїх видів спорту , та розміщувати їх в мережі інтернет.

За півтора місяці на «Ярмарок спорту онлайн» було подано 38 заявок, не лише від місцевих тренерів і організацій, але й представників інших регіонів України. У своїх конкурсних роботах учасники презентували онлайн-тренування з 40-ка видів спорту та фізичних вправ.

Онлайн формат «Ярмарку спорту» відкрив можливості для нових категорій учасників. Якщо у традиційному фестивалі брали участь лише колективи, то в форматі відео-тренувань люди отримали можливість проявити себе індивідуально. Майже третина заявок надійшла від викладачів фізичної культури, які працюють в садочках, школах, училищах та університетах.

Поряд з індивідуальними учасниками були представлені і потужні організації на кшталт друголігового футбольного клубу «Металург», гандбольного клубу «Мотор», Запорізької федерації ушу, школи плавання і стрибків у воду СДЮШОР «Мотор-Січ», обласної дитячо-юнацької спортивної школи, обласної федерації чирлідингу, Всеукраїнської федерації «Спас». Причому відео-заняття презентували не лише тренери. Активно долучилися і юні спортовці, які навіть самостійно знімали та монтували відео-ролики.

Варто відзначити розмаїття представлених тренувань – серед занять, які презентували учасники були вправи для людей різного віку та рівня фізичної підготовки, від немовлят до пенсіонерів. Таким чином люди, які через карантин перебували вдома, мали змогу зайти на сайт «Ярмарку спорту», обрати для себе цікаве тренування – і підтримувати фізичну форму разом з найкращими тренерами та спортсменами регіону.

На другому етапі онлайн Ярмарку спорту, всі представлені учасниками відео ролики було винесено на розсуд широкої аудиторії – переможця визначали за допомогою онлайн-голосування. Такий спосіб обрали, аби учасники не просто показали свої тренування організаторам, а розповіли про свою діяльність якомога ширшій аудиторії.

Голосування стимулювало конкурсантів привертати увагу широкого загалу до своїх клубів, видів спорту, тренувань. Загалом під час конкурсу у народному голосуванні «Ярмарку спорту онлайн» взяли участь більше 13 000 респондентів.

3 червня представники всіх учасників зібралися у палаці спорту «Юність», аби дізнатися, хто ж став переможцем народного голосування. Але перш ніж розкрити інтригу та вручити головні грошові премії, були нагороджені абсолютно всі учасники «Ярмарку спорту-2020». Грамотами та подарунками від партнерів відзначили конкурсантів, які набрали до 200, до 500 та до 1000 голосів – таких виявилося 36. І лише двом учасникам вдалося перетнути межу в тисячу голосів.

Набравши 1358 голосів, друге місце посів клуб тхеквондо ITF «Ягуар-Запоріжжя», який презентував серію тренувань для дітей з вадами слуху. Президент клубу Юлія Галенко, отримала сертифікат на 5 тисяч гривень.

А переможцем став, набравши 1406 голосів Андрій Афанасьєв. Цей учасник представив на фестиваль потужну програму фізичних тренувань для схуднення. Як і було обіцяно, переможець отримав грошову премію у 10 000 гривень.

«Несподівано для себе ми отримали таку велику кількість заявок, причому дуже різноманітних, - розповів голова правління Асоціації спортивних організацій Антон Карнаух. - Від відео роликів мами, яка показувала як з пелюшок залучати дитину до спорту, до потужних проектів Андрія Афанасьєва, клубу «Ягуар», клубу «ОМ» - які створили цілі Youtube-канали з різноманітними та системними заняттями».



