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    43-річний Тотті забив блискучий гол зі штрафного (відео)

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    Франческо Тотті надалі залишається яскравим гравцем - 43-річний Тотті забив блискучий гол зі штрафного (відео)
    Франческо Тотті надалі залишається яскравим гравцем
    Fox Sports

    Легендарний італієць не розгубив майстерності, навіть завершивши кар’єру

    Колишній нападник римської «Роми» та збірної Італії Франческо Тотті як і раніше знаходиться у відмінній спортивній формі і відзначився класним голом зі штрафного.

     

    43-річний Тотті є вихованцем «Роми». Він виступав за клуб з 1992 по 2017 рік. Всього у складі «вовків» форвард взяв участь у 785-ми матчах, в яких став автором 307-ми забитих м'ячів, а також віддав 139 результативних передач.

    З «Ромою» Тотті ставав чемпіоном Італії, а також дев'ять разів фінішував на другому місці. В активі футболіста також по два завойованих Кубки і Суперкубки Італії. Зі збірною Італії він ставав чемпіоном світу в 2006 році, а також доходив до фіналу чемпіонату Європи в 2000 році.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома Франческо Тотті
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