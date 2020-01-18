43-річний Тотті забив блискучий гол зі штрафного (відео)



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Франческо Тотті надалі залишається яскравим гравцем Fox Sports

Легендарний італієць не розгубив майстерності, навіть завершивши кар’єру

Колишній нападник римської «Роми» та збірної Італії Франческо Тотті як і раніше знаходиться у відмінній спортивній формі і відзначився класним голом зі штрафного.

43-річний Тотті є вихованцем «Роми». Він виступав за клуб з 1992 по 2017 рік. Всього у складі «вовків» форвард взяв участь у 785-ми матчах, в яких став автором 307-ми забитих м'ячів, а також віддав 139 результативних передач.

З «Ромою» Тотті ставав чемпіоном Італії, а також дев'ять разів фінішував на другому місці. В активі футболіста також по два завойованих Кубки і Суперкубки Італії. Зі збірною Італії він ставав чемпіоном світу в 2006 році, а також доходив до фіналу чемпіонату Європи в 2000 році.

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