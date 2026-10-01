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58-річний Мільчев став срібним призером Чемпіонату Європи зі стендової стрільби

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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58-річний Мільчев став срібним призером Чемпіонату Європи зі стендової стрільби
Микола Мільчев другий рік поспіль піднявся на п'єдестал континентальної першості
фото: НОК України

Микола Мільчев показав найкращих для себе результат на Чемпіонатах Європи за 27 років

Олімпійський чемпіон Сіднея-2000 Микола Мільчев показав високий рівень на Чемпіонаті Європи зі стендової стрільби у грецьких Афінах, де він став другим у фіналі дисципліни «скіт». Про це повідомляє «Главком»

Вдала кваліфікація Мільчева

Український стрілець подолав кваліфікацію з високим результатом у 122/125 збитих мішеней. Щоправда, його виявилося недостатньо для того, щоб одразу потрапити до вісімки найкращих через те, що одразу дев'ять спортсменів перетнули цю позначку замість максимальних восьми. 

Саме тому Мільчев, які і шестеро інших стрільців змагалися у додатковій перестрілці. Вона проводилася за таким правилом: хто першим схибить, той і вилітає. У першому раунді перестрілки на другій же мішені помилився Свен Корте, тому він і став першим непрохідним. Натомість Мільчев боровся за сьоме місце з італійцем Таммаро Кассандро, і в довгій серії на 20 пострілів зумів забрати собі сьому позицію. 

Блискучий виступ у фіналі

У фіналі Мільчев був у зоні ризику, адже через нижчу позицію у кваліфікації при рівності очок під час серій на вибування він би покидав змагання. І він був близьким до цього кілька разів: найбільша небезпека була в нього на початку фіналу, де йому обов'язково треба було вибити чотири тарілки на шостій станції. Він з цим впорався на відмінно, тому і продовжив участь у фіналі. 

Але з кожною наступною позицією Мільчев не те, що не пас задніх, а навпаки вирвався у лідери. Він був у трійці найкращих після 24 пострілів і плавно рухався до подіуму. Особливо приємним стало те, що у першій медальній серії (після 28 тарілок визначалося четверте місце змагань) 58-річний українець вибив зі змагань «нейтрального» Германа Теленіна, який майже весь фінал лідирував у змаганнях. 

У наступних серіях Миколі Мільчеву теж вдалося показати гарний рівень, і він дістався до золотої серії. Там його суперником був фінн Еету Калліонен, який відставав від Мільчева на один бал. Однак Калліонен зумів його відіграти завдяки збиттю чотирьох тарілок (у Мільчева їх було три), тому довелося проводити перестрілку за золото. Там фінн знову виявився сильнішим (2-2, 2-1), тому Микола Мільчев став віцечемпіоном змагань. 

Чемпіонат Європи. Круглий стенд (скіт). Чоловіки

  1. Еету Калліонен (Фінляндія)
  2. Микола Мільчев (Україна)
  3. Хенрік Янссон (Швеція)

Для Мільчева це третя медаль континентальних першостей: свою першу нагороду, якою було срібло, він здобув ще наприкінці 20 століття у 1999 році, а минулого року піднявся на третю сходинку п'єдесталу. 

Нагадаємо, що вчора Єлизавета Пивоварова принесла Україні першу нагороду турніру, ставши срібною призеркою в юніорській першості. 

Теги: Микола Мільчев стендова стрільба кульова стрільба чемпіонат Європи

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