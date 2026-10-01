З Трампом стався конфуз на турнірі з гольфу

У мережі ширяться випадково сказані слова Трампа

Президент США Дональд Трамп став одним із головних героїв фінального дня турніру з гольфу Presidents Cup, хоча увагу привернув дивний інцидент після його промови до американської команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OK Magazine.

Фінальний день турніру і Трамп

Трамп відвідав фінальний день турніру на Medinah Country Club у штаті Іллінойс у статусі почесного голови Presidents Cup. Перед стартом одиночних матчів він звернувся до американських гольфістів, а згодом спостерігав за драматичною розв'язкою змагань. До останнього дня міжнародна команда підходила з перевагою 10,5:7,5. Для перемоги їй було достатньо набрати п'ять очок у 12 одиночних матчах. У такому разі США вперше з 1998 року не змогли б виграти Presidents Cup.

Однак американці влаштували масштабний камбек. Вони взяли 9,5 із 12 можливих очок у фінальній сесії та перемогли із загальним рахунком 17:13. Переможне очко приніс Джейкоб Бріджман, який обіграв австралійця Мін Ву Лі. Це була найбільша відіграна перевага в історії Presidents Cup.

Конфуз Трампа

Після завершення турніру Трамп взяв участь у церемонії нагородження та привітав капітана збірної США Брандта Снедекера. Президент сказав йому: «Ви увійдете в історію». Після цього Трамп відійшов убік і, вже не звертаючись до публіки, промовив: «Я хочу додому».

Однак його слова почув відкритий мікрофон. Фрагмент швидко поширився в мережі та став окремою темою обговорення після турніру. Деякі коментатори пов'язали цей момент із дискусіями про втому Трампа та його публічні виступи. Водночас ці оцінки є коментарями сторонніх спостерігачів, а не встановленим фактом про стан здоров'я президента.

У Білому домі, водночас, заявляють, що Трамп перебуває у відмінній формі. Сам президент після турніру назвав перемогу американців одним з найвидатніших камбеків в історії гольфу.

Нагадаємо, що гольф Трампа обійшовся американським платникам податків у $71 млн.