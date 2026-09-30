Два рекорди та срібло: Єлизавета Пивоварова влаштувала фурор на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби

19-річна українка фантастично виступила на континентальній першості в Афінах

19-річна представниця стендової стрільби Єлизавета Пивоварова показала вражаючу стрільбу під час юніорської першості на Чемпіонаті Європи в грецьких Афінах, ставши авторкою найвищих досягнень у світі та на континенті. Про це повідомляє «Главком».

Блискуча кваліфікація від Пивоварової

За правилами кваліфікації, спортсменки мають пройти п'ять серій, у кожній з яких необхідно збити 25 спеціальних тарілок. І Пивоваровій вдалося це зробити одразу в чотирьох серіях: у першому, другому, четвертому та п'ятому раунді. Вона завершила кваліфікацію з фантастичним результатом у 123/125 збитих тарілок, завдяки чому з першого місця кваліфікувалася до фіналу. Цікаво, що найближчу суперницю українка випередила на цілих шість балів, що є колосальним розривом. А останню з фіналісток, яка посіла восьме місце у кваліфікації, Пивоварова обійшла на 10 балів!

Не дивно, що такі розриви утворилися, адже Пивоварова змагалася не скільки зі своїми суперницями безпосередньо в Афінах, скільки з найкращими юніорками в історії. Попередній європейський рекорд серед юніорок належав Даміані Паолаччі, яка вибила 119/125 балів, і його Пивоварова перебила достроково, коли збила свою 22-гу тарілку в останній серії.

Але набагато важчим завданням був світовий рекорд серед юніорів у 123/125 тарілок, який належав одразу трьом спортсменкам. Серед них були дворазова чемпіонка світу Саманта Сімонтон, дворазова призерка Олімпіад Остін Джул Сміт, а також бронзова призерка Олімпіади-2024 у міксті Їтінь Цзян, яка показала відповідний результат двічі. Тепер до цього переліку доєднається і Єлизавета Пивоварова.

Виступ Пивоварової у фіналі

На рекордному виступі змагання для українки не завершилися, адже їй необхідно було ще виступити в фіналі задля боротьби за медалі континентальної першості. Перші дві серії пройшли для Пивоварової блискуче, адже вона збила по чотири тарілки на кожній з них, що було максимумом. Щоправда наступна серії вийшла ненайкращою, бо Пивоварова пропустила другий дубль і дещо відкотилася в турнірній таблиці, опустившись на третю позицію з першого місця. Однак до топ-6 їй це не завадило потрапити завдяки першим чудовим пострілам.

Друге коло Пивоварова почала з непоганої серії у три збиті тарілки з чотирьох. Цікаво, що жодна зі спортсменок на цій позиції не змогла вибити максимум, бо всі припускалися хиби на другому дублі. Вона провела ще краще наступну серію, збивши усі тарілки. На заключній позиції раунду вона влучила у три тарілки з чотирьох і гарантувала собі позицію у четвірці найкращих.

У першій з вирішальних серій Пивоварова вибила три тарілки з чотирьох, чого було достатньо для того, щоб гарантувати собі нагороду континентальної першості. У наступній серії вона збила всі чотири тарілки, завдяки чому вийшла на заключну серію боротися за золоту медаль. Під час золотої серії Пивоварова нарешті вибила чотири тарілки на третій станції, у той час як її суперниця припустилася хиби. Завдяки цьому Пивоварова наздогнала німкеню і долю золотої медалі вирішувала перестрілка.

У перестрілці за золото німкеня першою вибила дві тарілки, на що українка відповіла тим самим. У наступному підході у Єлизавети Пивоварової був блискучий шанс на золото, але вона, як і її суперниця таки припустилася помилки. У заключній спробі Емілі Бундан бездоганно вибила дві тарілки, а Пивоварова першим пострілом схибила, через що стала віцечемпіонкою Європи.

Юніорський чемпіонат Європи. Круглий стенд (скіт). Юніорки

Емілі Бундан (Німеччина) Єлизавета Пивоварова (Україна) Джессіка Луїз Гембрук (Велика Британія)

Нагадаємо, що українці здобули сім нагород на юніорському Чемпіонаті світу з кульової стрільби.