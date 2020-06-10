743 бігуни з дев’яти країн. В Україні відбувся наймасштабніший онлайн-забіг в історії



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Усе, що потрібно для участі у такому старті – телефон або GPS-пристрій, який фіксуватиме подолану дистанцію Фото - Федерація легкої атлетики України

Змагання приурочили українській столиці

743 бігуни у 9 країнах світу цими вихідними взяли участь в онлайн-забігу Kyiv Run. Допоки масові заходи тимчасово заборонені через карантин, любителі спорту знаходять нові можливості урізноманітнити своє бігове життя. Компанія-організатор наймасовіших бігових заходів України Run Ukraine створила серію онлайн-забігів Dream Running Series, перший з яких, Kyiv Run, відбувся вже цими вихідними.

Сама суть онлайн-забігу полягає у тому, що учасник може взяти участь у ньому, де б він не перебував. 6-7 червня на свої дистанції вийшли 743 бігуни у дев’яти країнах світу. Так, забіг, присвячений Києву, одночасно долали в Україні, Білорусі, Польщі, Словаччині, Ізраїлі, Норвегії, Італії, Нідерландах та США.

У заході взяли участь фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук, який подолав свій перший півмарафон, телеведучі Анатолій Анатоліч, Слава Варда, Олександр Попов, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, учасник шоу «Зважені та щасливі» Дмитро Завоюра, баскетболіст Максим Пустозвонов, бігунка та письменниця Марі Карачина.

Усі бігуни долали дистанції у своїх містах та власними маршрутами, поєднані на відстані спільним забігом. У деяких містах бігуни самоорганізовувалися та долали дистанцію разом, як на повноцінному біговому старті, але з дотриманням заходів безпеки.

Kyiv Run став першим забігом з серії Dream Running Series, яка об’єднує 10 онлайн-стартів.

Наступний старт відбудеться вже за два тижні. 21-22 червня бігуни бігтимуть за Нью-Йорк, а далі продовжать віртуальну подорож біговими столицями світу:

21-22 червня 2020 – New York Run

4-5 липня 2020 – Berlin Run

18-19 липня 2020 – London Run

1-2 серпня 2020 – Tokyo Run

15-16 серпня 2020 – Boston Run

Онлайн-забіги набули значної популярності серед бігової спільноти за час карантину. Усе, що потрібно для участі у такому старті – телефон або GPS-пристрій, який фіксуватиме подолану дистанцію (10 або 21 км). А подолавши дистанцію, бігун здобуває медаль фінішера – так само, як і на звичайному забігу.

Джерело: Федерація легкої атлетики України