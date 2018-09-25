Абрамович готовий продати «Челсі»



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Роман Абрамович

Російський мільярдер готовий продати команду за 3 мільярди фунтів

Власник «Челсі» Роман Абрамович може продати клуб.

Як повідомило Bloomberg джерело, знайоме з ситуацією, російський мільярдер готовий продати команду за 3 мільярди фунтів.

Раніше Абрамович відкинув пропозицію найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа, який пропонував за клуб 2,3 мільярда фунтів.

Влітку в британській пресі з'явилася інформація, що Абрамович найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу «Челсі».

У клубі інформацію спростували.

Бізнесмен купив «Челсі» в 2003 році за 140 мільйонів фунтів.

За цей час клуб виграв п'ять чемпіонатів, п'ять Кубків і два Суперкубка Англії, три Кубка ліги, Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Джерело: Tribuna.com