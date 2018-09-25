Абрамович готовий продати «Челсі»
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Роман Абрамович
Російський мільярдер готовий продати команду за 3 мільярди фунтів
Власник «Челсі» Роман Абрамович може продати клуб.
Як повідомило Bloomberg джерело, знайоме з ситуацією, російський мільярдер готовий продати команду за 3 мільярди фунтів.
Раніше Абрамович відкинув пропозицію найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа, який пропонував за клуб 2,3 мільярда фунтів.
Влітку в британській пресі з'явилася інформація, що Абрамович найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу «Челсі».
У клубі інформацію спростували.
Бізнесмен купив «Челсі» в 2003 році за 140 мільйонів фунтів.
За цей час клуб виграв п'ять чемпіонатів, п'ять Кубків і два Суперкубка Англії, три Кубка ліги, Лігу чемпіонів і Лігу Європи.
Джерело: Tribuna.com