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    Абрамович готовий продати «Челсі»

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    Роман Абрамович - Абрамович готовий продати «Челсі»
    Роман Абрамович

    Російський мільярдер готовий продати команду за 3 мільярди фунтів

    Власник «Челсі» Роман Абрамович може продати клуб.

    Як повідомило Bloomberg джерело, знайоме з ситуацією, російський мільярдер готовий продати команду за 3 мільярди фунтів.

    Раніше Абрамович відкинув пропозицію найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа, який пропонував за клуб 2,3 мільярда фунтів.

    Влітку в британській пресі з'явилася інформація, що Абрамович найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу «Челсі».

    У клубі інформацію спростували.

    Бізнесмен купив «Челсі» в 2003 році за 140 мільйонів фунтів.

    За цей час клуб виграв п'ять чемпіонатів, п'ять Кубків і два Суперкубка Англії, три Кубка ліги, Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

    Джерело: Tribuna.com

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