Агент Гармаша: У Дениса була пропозиція від солідного європейського клубу

Цього сезону Гармаш зіграв за «Динамо» 27 матчів в усіх турнірах

27-річний півзахисник київського «Динамо» та збірної України з футболу Денис Гармаш мав пропозицію від солідного європейського клубу, але вирішив залишитися в київській команді. Про це повідомляє агент гравця Вадим Шаблій. «Гармаш мав конкретну, фінансово дуже вигідну пропозицію від солідного європейського клубу. Але Денис