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    Агент Гармаша: У Дениса була пропозиція від солідного європейського клубу

    Цього сезону Гармаш зіграв за «Динамо» 27 матчів в усіх турнірах
    27-річний півзахисник київського «Динамо» та збірної України з футболу Денис Гармаш мав пропозицію від солідного європейського клубу, але вирішив залишитися в київській команді. Про це повідомляє агент гравця Вадим Шаблій. «Гармаш мав конкретну, фінансово дуже вигідну пропозицію від солідного європейського клубу. Але Денис
    • Сьогодні, 19:55
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    Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо
    Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо

    Цього сезону Гармаш зіграв за «Динамо» 27 матчів в усіх турнірах

    27-річний півзахисник київського «Динамо» та збірної України з футболу Денис Гармаш мав пропозицію від солідного європейського клубу, але вирішив залишитися в київській команді.

    Про це повідомляє агент гравця Вадим Шаблій.

    «Гармаш мав конкретну, фінансово дуже вигідну пропозицію від солідного європейського клубу. Але Денис вирішив зберегти вірність рідному «Динамо», що, поза всяких сумнівів, заслуговує на величезну повагу», — зазначив Шаблій.

    Раніше повідомлялося, що Гармаш продовжив контракт із «Динамо» на чотири роки.

    Раніше повідомлялося, що Гармаша намагався орендувати турецький «Фенербахче».

    Цього сезону Гармаш зіграв за «Динамо» 27 матчів в усіх турнірах, де забив п'ять м'ячів та віддав шість результативних передач.

    Приблизна ринкова вартість футболіста становить 4,5 мільйони євро.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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