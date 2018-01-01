Офіційно. «Динамо» продовжило контракт із півзахисником збірної України

Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки

Півзахисник київського «Динамо» і національної збірної України Денис Гармаш підписав новий контракт із клубом. Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки з моменту підписання. Нагадаємо, Денис перебуває у структурі київського клубу ще з