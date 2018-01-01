Офіційно. «Динамо» продовжило контракт із півзахисником збірної України
- Сьогодні, 15:40
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Фото: Прес-служба Динамо
Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки
Півзахисник київського «Динамо» і національної збірної України Денис Гармаш підписав новий контракт із клубом.
Про це повідомляє прес-служба «Динамо».
Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки з моменту підписання.
Нагадаємо, Денис перебуває у структурі київського клубу ще з далекого 2007-го.
У вищій лізі чемпіонату України у складі «Динамо» дебютував 31 серпня 2009 року.
На даний момент провів за «біло-синіх» 147 матчів у національному чемпіонаті.
Раніше повідомлялося, що Гармаша намагався орендувати турецький «Фенербахче».