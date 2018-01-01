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    Офіційно. «Динамо» продовжило контракт із півзахисником збірної України

    Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки
    Півзахисник київського «Динамо» і національної збірної України Денис Гармаш підписав новий контракт із клубом. Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки з моменту підписання. Нагадаємо, Денис перебуває у структурі київського клубу ще з
    • Сьогодні, 15:40
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    Фото: Прес-служба Динамо
    Фото: Прес-служба Динамо

    Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки

    Півзахисник київського «Динамо» і національної збірної України Денис Гармаш підписав новий контракт із клубом.

    Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

    Термін дії нової угоди 27-річного гравця з «Динамо» складає чотири роки з моменту підписання.

    Нагадаємо, Денис перебуває у структурі київського клубу ще з далекого 2007-го.

    У вищій лізі чемпіонату України у складі «Динамо» дебютував 31 серпня 2009 року.

    На даний момент провів за «біло-синіх» 147 матчів у національному чемпіонаті.

    Раніше повідомлялося, що Гармаша намагався орендувати турецький «Фенербахче».

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