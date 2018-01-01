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    «Фенербахче» планує орендувати у «Динамо» Гармаша

    Представники турецького клубу вже провели попередні переговори
    «Фенербахче» веде переговори з «Динамо» щодо оренди півзахисника Дениса Гармаша. Про це повідомляє Milliyet.com.tr. Тренерський штаб турецького клубу хоче посилити центр півзахисту в зимове трансферне вікно. Повідомляється, що у «Фенербахче» є три гравці, яких клуб розглядає на цю позицію. Двоє з них - хавбек
    • Сьогодні, 12:58
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    Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо
    Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо

    Представники турецького клубу вже провели попередні переговори

    «Фенербахче» веде переговори з «Динамо» щодо оренди півзахисника Дениса Гармаша.

    Про це повідомляє Milliyet.com.tr.

    Тренерський штаб турецького клубу хоче посилити центр півзахисту в зимове трансферне вікно.

    Повідомляється, що у «Фенербахче» є три гравці, яких клуб розглядає на цю позицію.

    Двоє з них - хавбек «Арсенала» Джек Вілшир і Денис Гармаш, який виступає за «Динамо».

    При цьому, у випадку з українцем представники турецького клубу вже прилетіли до Києва і провели зустріч з керівництвом киян щодо його оренди до кінця сезону.

    Контракт півзахисника з «біло-синіми» закінчується наступного літа.

    За основну команду киян Гармаш виступає з 2009 року.

    У нинішньому сезоні 27-річний хавбек зіграв в 27 поєдинках за столичний клуб у всіх турнірах (20 - в основі), в яких відзначився п'ятьма голами.

    Джерело: sportarena.com

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