«Фенербахче» планує орендувати у «Динамо» Гармаша

Представники турецького клубу вже провели попередні переговори

«Фенербахче» веде переговори з «Динамо» щодо оренди півзахисника Дениса Гармаша. Про це повідомляє Milliyet.com.tr. Тренерський штаб турецького клубу хоче посилити центр півзахисту в зимове трансферне вікно. Повідомляється, що у «Фенербахче» є три гравці, яких клуб розглядає на цю позицію. Двоє з них - хавбек



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Денис Гармаш. Фото: ФК Динамо

Представники турецького клубу вже провели попередні переговори

«Фенербахче» веде переговори з «Динамо» щодо оренди півзахисника Дениса Гармаша.

Про це повідомляє Milliyet.com.tr.

Тренерський штаб турецького клубу хоче посилити центр півзахисту в зимове трансферне вікно.

Повідомляється, що у «Фенербахче» є три гравці, яких клуб розглядає на цю позицію.

Двоє з них - хавбек «Арсенала» Джек Вілшир і Денис Гармаш, який виступає за «Динамо».

При цьому, у випадку з українцем представники турецького клубу вже прилетіли до Києва і провели зустріч з керівництвом киян щодо його оренди до кінця сезону.

Контракт півзахисника з «біло-синіми» закінчується наступного літа.

За основну команду киян Гармаш виступає з 2009 року.

У нинішньому сезоні 27-річний хавбек зіграв в 27 поєдинках за столичний клуб у всіх турнірах (20 - в основі), в яких відзначився п'ятьма голами.

Джерело: sportarena.com