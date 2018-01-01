«Фенербахче» планує орендувати у «Динамо» Гармаша
- Сьогодні, 12:58
-
Розсилка
Представники турецького клубу вже провели попередні переговори
«Фенербахче» веде переговори з «Динамо» щодо оренди півзахисника Дениса Гармаша.
Про це повідомляє Milliyet.com.tr.
Тренерський штаб турецького клубу хоче посилити центр півзахисту в зимове трансферне вікно.
Повідомляється, що у «Фенербахче» є три гравці, яких клуб розглядає на цю позицію.
Двоє з них - хавбек «Арсенала» Джек Вілшир і Денис Гармаш, який виступає за «Динамо».
При цьому, у випадку з українцем представники турецького клубу вже прилетіли до Києва і провели зустріч з керівництвом киян щодо його оренди до кінця сезону.
Контракт півзахисника з «біло-синіми» закінчується наступного літа.
За основну команду киян Гармаш виступає з 2009 року.
У нинішньому сезоні 27-річний хавбек зіграв в 27 поєдинках за столичний клуб у всіх турнірах (20 - в основі), в яких відзначився п'ятьма голами.
Джерело: sportarena.com