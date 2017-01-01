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    Агент Хачеріді називає можливий перехід свого підопічного у «Шахтар» маячнею

    При цьому він не може нічого сказати про майбутнє Євгена
    І інтернеті з'явилася гаряча інформація, згідно з якою захисник «Динамо» Євген Хачеріді може перейти у стан одвічного суперника киян – донецький «Шахтар». Але агент футболіста Іван Пироженко вже встиг спростувати інформацію, інформує FootBoom. Контракт гравця збірної України з киянами закінчується влітку 2018 року і,
    • Сьогодні, 08:08
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    Євген Хачеріді
    Євген Хачеріді

    При цьому він не може нічого сказати про майбутнє Євгена

    І інтернеті з'явилася гаряча інформація, згідно з якою захисник «Динамо» Євген Хачеріді може перейти у стан одвічного суперника киян – донецький «Шахтар».

    Але агент футболіста Іван Пироженко вже встиг спростувати інформацію, інформує FootBoom.

    Контракт гравця збірної України з киянами закінчується влітку 2018 року і, згідно з джерелом, керівництво «гірників» хоче провернути угоду у стилі «Бешикташу», підписавши з Хачеріді попередню згоду або ж виплатити символічну суму компенсації за його перехід цієї зими.

    «Чи може Хачеріді перейти у «Шахтар»? Ні, це маячня. Нічого не можу сказати про його подальшу долю, але на даний момент ця інформація не відповідає дійсності», - коротко відповів Пироженко.

    Хачеріді захищає кольори київського «Динамо» з 2007 року, звідки перейшов з луцької «Волині».

    Нагадаємо, «Шахтар» намагається переманити основного захисника «Динамо».

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