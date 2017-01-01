«Шахтар» намагається переманити основного захисника «Динамо»

Знову з'явилися чутки, що Євген Хачеріді може перебратися у донецький клуб

Гучним трансфером українського футболіста у «Шахтар» може стати перехід лідера захисту київського «Динамо» Євгена Хачеріді. Про це стверджують «Факти ICTV» з посиланням на власні джерела. «Гірники» давно хотіли бачити у своїх рядах гравця національної збірної України, але тоді пропозиція у 12 млн



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Євген Хачеріді

Знову з'явилися чутки, що Євген Хачеріді може перебратися у донецький клуб

Гучним трансфером українського футболіста у «Шахтар» може стати перехід лідера захисту київського «Динамо» Євгена Хачеріді.

Про це стверджують «Факти ICTV» з посиланням на власні джерела.

«Гірники» давно хотіли бачити у своїх рядах гравця національної збірної України, але тоді пропозиція у 12 млн євро не влаштувала боса «біло-синіх» Ігоря Суркіса.

Тепер же, за даними видання, коли контракт Хачеріді з киянами розрахований до літа 2018 року, футболіст має право підписувати попередній контракт із будь-яким клубом.

Із «Динамо» Євген відмовився продовжувати чинну угоду та, швидше за все, влітку покине команду.

«Шахтар» хоче провернути угоду у стилі «Бешикташа», який безкоштовно переманив до себе лідера «Динамо» Домагоя Віду, влітку підписавши з ним попередню угоду, або ж виплатять символічну суму компенсації за перехід цієї зими.

Видання зазначає, що «Шахтар» напередодні боротьби у Лізі чемпіонів хоче підсилити лінію оборони, але Хачеріді точно не зможе донеччанам у єврокубках, адже заграний за «Динамо».

Нагадаємо, агент Хачеріді спростував новину про те, що гравець відмовляється продовжити контракт з «Динамо».