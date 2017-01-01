  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Агент Хачеріді спростував новину про те, що гравець відмовляється продовжити контракт з «Динамо»

    КДК ФФУ дискваліфікував Хачеріді на два матчі української Прем'єр-ліги
    Агент захисника «Динамо» Євгена Хачеріді Іван Пироженко розповів про те, що не давав інтерв'ю стосовно майбутнього свого клієнта. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Офіційно заявляю, що я не давав інтерв'ю каналам « Футбол 1/2» стосовно подальшого майбутнього Євгена Хачеріді. І де моє підтвердження
    • Сьогодні, 12:06
    • Розсилка
    Євген Хачеріді
    Євген Хачеріді

    КДК ФФУ дискваліфікував Хачеріді на два матчі української Прем'єр-ліги

    Агент захисника «Динамо» Євгена Хачеріді Іван Пироженко розповів про те, що не давав інтерв'ю стосовно майбутнього свого клієнта. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Офіційно заявляю, що я не давав інтерв'ю каналам « Футбол 1/2» стосовно подальшого майбутнього Євгена Хачеріді. І де моє підтвердження знайшов телеканал я не маю поняття», - написав Пироженко.

    Нагадаємо, з’явилась новина про те, що Хачеріді відмовився продовжувати контракт з «Динамо», а його агент це підтвердив і навіть розповів, що Євген отримав пропозиції від іноземних клубів.

    Також нагадаємо, що КДК ФФУ дискваліфікував Хачеріді на два матчі української Прем'єр-ліги за інцидент після матчу з «Олександрією» (0:0).

    Джерело: Укрінформ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ