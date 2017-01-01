Агент Хачеріді спростував новину про те, що гравець відмовляється продовжити контракт з «Динамо»
- Сьогодні, 12:06
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КДК ФФУ дискваліфікував Хачеріді на два матчі української Прем'єр-ліги
Агент захисника «Динамо» Євгена Хачеріді Іван Пироженко розповів про те, що не давав інтерв'ю стосовно майбутнього свого клієнта. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Офіційно заявляю, що я не давав інтерв'ю каналам « Футбол 1/2» стосовно подальшого майбутнього Євгена Хачеріді. І де моє підтвердження знайшов телеканал я не маю поняття», - написав Пироженко.
Нагадаємо, з’явилась новина про те, що Хачеріді відмовився продовжувати контракт з «Динамо», а його агент це підтвердив і навіть розповів, що Євген отримав пропозиції від іноземних клубів.
Також нагадаємо, що КДК ФФУ дискваліфікував Хачеріді на два матчі української Прем'єр-ліги за інцидент після матчу з «Олександрією» (0:0).
Джерело: Укрінформ