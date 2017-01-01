У лідера захисту «Динамо» є пропозиції від зарубіжних клубів
- Вчора, 08:50
-
Розсилка
Євген Хачеріді
Агент Хачеріді підтвердив, що Євген хоче змінити клубну прописку
Агент захисника «Динамо» Євгена Хачеріді Іван Пироженко підтвердив, що гравець відмовився продовжувати контракт з клубом.
У Хачеріді є пропозиції від іноземних клубів, які він має намір розглянути.
Контракт українця з «Динамо» розрахований до 30 червня 2018 року.
У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в складі «Динамо», в яких забив один гол і зробив одну гольову передачу.
Як повідомлялося раніше, Хачеріді, за відомостями турецьких ЗМІ, хоче змінити обстановку та готовий переїхати у Стамбул.
Джерело: ua.tribuna.com