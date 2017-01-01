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    У лідера захисту «Динамо» є пропозиції від зарубіжних клубів

    Агент Хачеріді підтвердив, що Євген хоче змінити клубну прописку
    Агент захисника «Динамо» Євгена Хачеріді Іван Пироженко підтвердив, що гравець відмовився продовжувати контракт з клубом. У Хачеріді є пропозиції від іноземних клубів, які він має намір розглянути. Контракт українця з «Динамо» розрахований до 30 червня 2018 року. У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в
    • Вчора, 08:50
    • Розсилка
    Євген Хачеріді
    Євген Хачеріді

    Агент Хачеріді підтвердив, що Євген хоче змінити клубну прописку

    Агент захисника «Динамо» Євгена Хачеріді Іван Пироженко підтвердив, що гравець відмовився продовжувати контракт з клубом.

    У Хачеріді є пропозиції від іноземних клубів, які він має намір розглянути.

    Контракт українця з «Динамо» розрахований до 30 червня 2018 року.

    У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в складі «Динамо», в яких забив один гол і зробив одну гольову передачу.

    Як повідомлялося раніше, Хачеріді, за відомостями турецьких ЗМІ, хоче змінити обстановку та готовий переїхати у Стамбул.

    Джерело: ua.tribuna.com

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