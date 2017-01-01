У лідера захисту «Динамо» є пропозиції від зарубіжних клубів

Агент Хачеріді підтвердив, що Євген хоче змінити клубну прописку

Агент захисника «Динамо» Євгена Хачеріді Іван Пироженко підтвердив, що гравець відмовився продовжувати контракт з клубом. У Хачеріді є пропозиції від іноземних клубів, які він має намір розглянути. Контракт українця з «Динамо» розрахований до 30 червня 2018 року. У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в