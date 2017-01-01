Агент Мілевського: Артемом цікавляться не тільки в Болгарії

Олександр Панков розповів про варіанти продовження кар'єри українського нападника

Українським нападником Артемом Мілевським цікавляться не тільки в Болгарії. Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков. «Не буду приховувати, у Артема є кілька пропозицій. Конкретизувати імена клубів не буду, але це не тільки «Лудогорець», а й клуби з Туреччини і Греції. Інше питання, що у Мілевського чинний контракт з



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Артем Мілевський

Олександр Панков розповів про варіанти продовження кар'єри українського нападника

Українським нападником Артемом Мілевським цікавляться не тільки в Болгарії.

Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков.

«Не буду приховувати, у Артема є кілька пропозицій. Конкретизувати імена клубів не буду, але це не тільки «Лудогорець», а й клуби з Туреччини і Греції. Інше питання, що у Мілевського чинний контракт з «Динамо Брест». Команда виконала завдання на сезон, Артем всім задоволений в Бресті, і нам здається, що він нарешті знайшов свій клуб», - заявив агент.

Втім, де в результаті опиниться його клієнт Панков поки не знає. За його словами, рішення буде прийматися пізніше.

«Зараз ми не хочемо особливо щось розглядати. Зараз почалася відпустка, так що через два тижні подивимося. Для зміни команди потрібна конкретика з усіх боків і така ситуація, яка влаштує і Динамо, і Артема», - зазначив Панков.

32-річний Артем Мілевський перебрався в «Динамо Брест» в липні з російського «Тосно» і в минулому сезоні чемпіонату Білорусі зіграв за клуб 15 матчів, забивши 5 голів і зробивши шість гольових передач.

Джерело: sportarena.com