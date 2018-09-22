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    Агуеро уклав новий контракт з «Ман Сіті»

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    Фото взяте з сайту sport.ru - Агуеро уклав новий контракт з «Ман Сіті»
    Фото взяте з сайту sport.ru

    Аргентинська зірка «Ман Сіті» офіційно поновив угоду з клубом

    Попередня угода аргентинця з манчестерским клубом була розрахована до 2020 року.

    Як повідомляє офіційний сайт «городян», Агуеро пролонгував свій контракт ще на один рік.

    «Я дуже щасливий, що проведу в Сіті на рік більше», - прокоментував Серхіо.

    Крім того, аргентинець також натякнув, що це буде його останнній контракт у клубі.

    «Моя мета - провести у цьому клубі 10 років. Я тут вже сім, і після закінчення контракту буде якраз 10. Сподіваюся, це станеться. Це головна причина, чому я підписав нову угоду».

    У поточному сезоні Агуеро забив три голи і віддав дві результативні передачі у п'яти матчах АПЛ.

    Нагадаємо, «Манчестер Сіті» є суперником «Шахтаря» у групповому етапі Ліги чемпіонів. Підопічні Пепа Гвардіоли невдало розпачали турнірі несподівано поступившись вдома французькому «Ліону».

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