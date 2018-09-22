Агуеро уклав новий контракт з «Ман Сіті»



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Фото взяте з сайту sport.ru

Аргентинська зірка «Ман Сіті» офіційно поновив угоду з клубом

Попередня угода аргентинця з манчестерским клубом була розрахована до 2020 року.

Як повідомляє офіційний сайт «городян», Агуеро пролонгував свій контракт ще на один рік.

«Я дуже щасливий, що проведу в Сіті на рік більше», - прокоментував Серхіо.

Крім того, аргентинець також натякнув, що це буде його останнній контракт у клубі.

«Моя мета - провести у цьому клубі 10 років. Я тут вже сім, і після закінчення контракту буде якраз 10. Сподіваюся, це станеться. Це головна причина, чому я підписав нову угоду».

У поточному сезоні Агуеро забив три голи і віддав дві результативні передачі у п'яти матчах АПЛ.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» є суперником «Шахтаря» у групповому етапі Ліги чемпіонів. Підопічні Пепа Гвардіоли невдало розпачали турнірі несподівано поступившись вдома французькому «Ліону».