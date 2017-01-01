«Аль-Ахлі» Реброва поступився своєму найбільшому конкуренту
- Сьогодні, 15:34
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Команда екс-тренера «Динамо» поступилася в матчі чемпіонату Саудівської Аравії
«Аль-Ахлі» під керівництвом Сергія Реброва поступився прямому конкуренту «Аль-Хіляль».
Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь команди з «Ер-Ріяда».
Незважаючи на поразку підопічні українського фахівця залишилися на першому місці, однак сьогоднішній їхній суперник відстає на одне очко і має три гри в запасі.
Нагадаємо, що в попередньому матчі «Аль-Ахлі» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Чемпіонат Саудівської Аравії
11-ий тур
«Аль-Ахлі» – «Аль-Хіляль» – 0:2
Джерело: ua-football.com