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    «Аль-Ахлі» Реброва поступився своєму найбільшому конкуренту

    Команда екс-тренера «Динамо» поступилася в матчі чемпіонату Саудівської Аравії
    «Аль-Ахлі» під керівництвом Сергія Реброва поступився прямому конкуренту «Аль-Хіляль». Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь команди з «Ер-Ріяда». Незважаючи на поразку підопічні українського фахівця залишилися на першому місці, однак сьогоднішній їхній суперник відстає на одне очко і має три гри в
    • Сьогодні, 15:34
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    Команда екс-тренера «Динамо» поступилася в матчі чемпіонату Саудівської Аравії

    «Аль-Ахлі» під керівництвом Сергія Реброва поступився прямому конкуренту «Аль-Хіляль».

    Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь команди з «Ер-Ріяда».

    Незважаючи на поразку підопічні українського фахівця залишилися на першому місці, однак сьогоднішній їхній суперник відстає на одне очко і має три гри в запасі.

    Нагадаємо, що в попередньому матчі «Аль-Ахлі» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.

    Чемпіонат Саудівської Аравії

    11-ий тур

    «Аль-Ахлі» – «Аль-Хіляль» – 0:2

    Джерело: ua-football.com

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