«Аль-Ахлі» Реброва поступився своєму найбільшому конкуренту

Команда екс-тренера «Динамо» поступилася в матчі чемпіонату Саудівської Аравії

«Аль-Ахлі» під керівництвом Сергія Реброва поступився прямому конкуренту «Аль-Хіляль». Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь команди з «Ер-Ріяда». Незважаючи на поразку підопічні українського фахівця залишилися на першому місці, однак сьогоднішній їхній суперник відстає на одне очко і має три гри в



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Команда екс-тренера «Динамо» поступилася в матчі чемпіонату Саудівської Аравії

«Аль-Ахлі» під керівництвом Сергія Реброва поступився прямому конкуренту «Аль-Хіляль».

Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь команди з «Ер-Ріяда».

Незважаючи на поразку підопічні українського фахівця залишилися на першому місці, однак сьогоднішній їхній суперник відстає на одне очко і має три гри в запасі.

Нагадаємо, що в попередньому матчі «Аль-Ахлі» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Чемпіонат Саудівської Аравії

11-ий тур

«Аль-Ахлі» – «Аль-Хіляль» – 0:2

Джерело: ua-football.com