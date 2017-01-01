«Аль-Ахлі» Реброва здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії
- 25 Листопада, 12:05
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Розсилка
Команда впевнено закріпилась на першому місці в турнірній таблиці
В поєдинку 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії команда Сергія Реброва здобула впевнену перемогу.
«Аль-Ахлі» на чолі із Сергієм Ребровим розгромив «Аль-Кадісію» з рахунком 3:0. Господарі довели рахунок до розгромного вже у кінцівці матчу, забивши 2 м'ячі. Ця перемога стала для «Аль-Ахлі» другою поспіль, перед тим підопічні Реброва двічі грали унічию.
Після 11-ти турів «Аль-Ахлі» набрав 24 очки та лідирує в турнірній таблиці. Щоправда, «Аль-Хіляль», який відстає на 4 очки, має в запасі одразу 3 поєдинки.
Чемпіонат Саудівської Аравії
11-ий тур
«Аль-Ахлі» – «Аль-Кадісія» – 3:0
Голи: Леонардо (24,90), Клаудемір (86)
Джерело: Футбол 24